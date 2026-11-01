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蔣萬安等四首長跨縣市力挺 朱暖英競總成立湧1500人展團結氣勢
台中市議員朱暖英競選總部今日盛大成立，現場湧入逾1500名鄉親與，氣氛熱烈、士氣高昂。前市長胡志強親自為其披掛彩帶；台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣等人均到場力挺。此外，朱暖英的夫婿為台北市勞動局長王秋冬，競選看板更與台北市長蔣萬安聯合造勢，打造出藍營四位首長罕見的跨縣市聯手強勢陣容。
盧秀燕致詞時大讚朱暖英深耕地方，舉凡南屯第二圖書館、文山國中、老人健保補助及基層路網建設，皆展現其扎實問政成果。盧秀燕強調，朱暖英獲胡志強、盧秀燕、江啟臣與蔣萬安四位首長級人馬全力支持，是兼具品質與民意基礎的優質議員，期盼鄉親堅定挺她連任。
江啟臣則指出，台中正處於六都競爭關鍵期，國際會展中心啟用後，將結合產業優勢打造「前店後廠」一條龍服務。市政推動極需優質議員監督協調，懇請鄉親支持朱暖英連任，帶動台中持續躍升。
朱暖英感謝鄉親相挺，表示每一項建設都來自地方需求，未來將持續秉持初衷、積極監督，為南屯打造更優質的生活環境。活動於熱烈氣氛中圓滿落幕，展現深厚的勝選氣勢
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