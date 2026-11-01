蔣萬安等四首長跨縣市力挺 朱暖英競總成立湧1500人展團結氣勢

國民黨桃園市議員詹江村近日質疑，農水署湖口與新屋工作站水利小組長聯誼會替民進黨桃園市長候選人黃世杰舉辦問政說明會，今再公布現場音檔，質疑餐點、紀念品及舞台等費用來源，要求檢調介入。對此，農田水利署桃園管理處今澄清，活動為水利小組長自發辦理，相關費用均由辦理者或支持者負擔，未動用任何公帑。

2026-11-01 16:30