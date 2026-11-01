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影／勞動政見公開講 蔣萬安承諾「落實勞檢、強化職災防護」

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台北市產業總工會與台北市政府環境保護局企業工會等勞團今天邀請朝野台北市長候選人公開承諾勞動政見，提升台北市勞權及保障勞工權益，尋求連任的台北市長蔣萬安（後排左四）出席簽署承諾書挺勞工。記者潘俊宏／攝影
台北市產業總工會與台北市政府環境保護局企業工會等勞團今天邀請朝野台北市長候選人公開承諾勞動政見，提升台北市勞權及保障勞工權益，尋求連任的台北市長蔣萬安（後排左四）出席簽署承諾書挺勞工。記者潘俊宏／攝影

台北市產業總工會與台北市政府環境保護局企業工會等勞團今天舉辦「2026勞動政見公開講」，尋求連任的台北市長蔣萬安出席承諾勞團的要求，同時對現場工會表示，他承諾未來優先補足清潔人力缺額、清潔工作不擴大委外、除夕福利加碼、提高夜點費及災後復原專案獎勵。

2026九合一選舉

蔣萬安到場時受到在場勞工朋友歡迎，致詞時也先感謝清潔隊員在颱風過後能迅速幫忙復原市容，以及在白晝之夜、大稻埕煙火等大型活動前後對市容整潔的辛勞，蔣數度強調他任內「說到做到」的政績，包括任內將清潔獎勵金上限從8千提高至1萬元、投入1.08億元改善休息盥洗空間與汰換134輛環保車等。

蔣萬安也承諾對市府勞工的工作保障、薪資保障、退休保障、職安保障與公共服務保障，同時擴大友善托育、完善公共長照、強化職災防護、落實勞動檢查、改善市府勞權。蔣萬安細數任內的政績，對台下強調未來一定落實政見，他一定說到做到。

台北市產業總工會與台北市政府環境保護局企業工會等勞團今天邀請朝野台北市長候選人公開承諾勞動政見，提升台北市勞權及保障勞工權益。記者潘俊宏／攝影
台北市產業總工會與台北市政府環境保護局企業工會等勞團今天邀請朝野台北市長候選人公開承諾勞動政見，提升台北市勞權及保障勞工權益。記者潘俊宏／攝影

2026九合一選舉 蔣萬安 台北市選舉 政見 勞團

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