韓國瑜高雄輔選 笑稱5寶媽議員「當選再生一個」分局長老公冒汗

立法院長韓國瑜今南下高雄輔選，接連替藍營左楠2名爭取連任的市議員候選人李雅芬和李眉蓁加油打氣；韓國瑜稱李雅芬身兼多職，是5個孩子的媽，對台灣少子化非常有貢獻，並趣稱「當選再生第六個」，讓李雅芬當分局長的老公王春生當場笑出來卻額頭冒汗。

韓國瑜今天下午1時30分先前往爭取連任的藍營左楠市議員候選人李雅芬位於楠梓區加昌路服務處打氣，一下車受到在場支持者揮舞小國旗高喊「院長好」。

韓國瑜致詞時指，政治人物最怕選上市議員後，高高在上，是政治人物的致命傷，但李雅芬永遠笑咪咪，服務不分階層和性別，甚至服務選區之外的民眾。她這次選舉非常辛苦，蠟燭好幾頭燒，不光是當議員、有老公之外，還是5個孩子的媽，實在太了不起了。

韓國瑜笑稱李雅芬對台灣少子化貢獻，沒有幾個人比得上，隨後開玩笑說，「這次選上希望她生第六個」，老公不會罷工，語畢引起現場人哄堂大笑，讓站在一旁任鳳山分局長的老公王春生也笑出來，但臉上冒著斗大的汗珠。

韓國瑜並指，李雅芬不敢忘記基層選民，把票投給她，她會一直抱持感恩的心，呼籲選民支持李雅芬；隨後驅車趕往下一站左營鳳邑舊城隍廟參香，並替李眉蓁加油打氣。

韓國瑜參香後，在城隍廟前致詞指，當市長選舉選贏了，一定要到城隍廟，因為城隍爺會看你會不會照顧老百姓，會不會貪汙亂來，城隍爺代表四季平安，保佑善男信女之外，希望議員李眉蓁和蔡武宏以及新當選的市長和各位里長要好好做幫老百姓。

6年多前市長罷免、議長逝去，讓整個高雄非常難過，整個國民黨跳出來的就是李眉蓁，她受了很多委屈含著眼淚，但今天李眉蓁像壓不扁的玫瑰依然很健康、正能量為選民奔跑、服務，呼籲選民全力支持李眉蓁。

立法院長韓國瑜今南下高雄輔選，下午至左營區鳳邑舊城隍廟前替市議員候選人李眉蓁打氣，呼籲選民支持李眉蓁。記者石秀華／攝影

立法院長韓國瑜今南下高雄輔選，下午至藍營左楠爭取連任的市議員候選人李雅芬服務處加油打氣，支持者搶著和韓國瑜握手。記者石秀華／攝影

立法院長韓國瑜今南下高雄輔選，下午至左營區鳳邑舊城隍廟前替市議員候選人李眉蓁打氣，稱李眉蓁是壓不扁的玫瑰。記者石秀華／攝影

立法院長韓國瑜今南下高雄左楠李雅芬市議員候選人服務處加油打氣，笑稱五寶媽的李雅芬當選後可再生第六個，讓一旁李雅芬老公鳳山分局長王春生笑出來。記者石秀華／攝影