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影／沈伯洋對勞團承諾勞工政見 進一步推出AI支持就業
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天出席勞團舉辦「2026勞動政見公開講」，承諾勞動安全、勞動保障、與對勞工的支援，同時進一步提出對勞工職場使用AI的支持、中高齡轉職、免費心理諮商、育兒津貼加碼與50歲以上公費皮蛇等政策。
沈伯洋比台北市長蔣萬安提早參加台北市產業總工會與台北市政府環境保護局企業工會等勞團所舉辦的勞動政見承諾活動，兩人前後時間錯開、並未碰面。沈伯洋對於勞團所提的訴求表示給予支持，區分在勞動有安全、勞動有保障、以及對勞工的支援政策。更同時提出五大政策，首先是對勞工職場使用AI的支持，利用AI教練的概念來改善作業流程，進而擴大用AI教練協助中小型企業或公益協會等，還有幫助中高齡的轉職、免費心理諮商、育兒津貼加碼與50歲以上公費皮蛇等政策。
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