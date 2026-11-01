沈伯洋批都更政策入口寬、出口一樣窄？蔣萬安反擊：出口更寬

年底選戰倒數27天，民進黨台北市長候選人沈伯洋辯論結束後，昨晚萬華造勢再提「無限都更」政見，媒體今天問台北市長蔣萬安，沈批「無限都更概念，比入口開更大更重要」。蔣萬安今天表示，大家可以看得很清楚，這四年來也透過機會推動都市更新的具體作法，「不僅入口寬，出口更寬。」

蔣萬安說，台北市現在不僅提出降低門檻的5099，將公辦都更第一階段的住戶自主整合意願門檻，由原先的 75% 調降至 50%。讓更多人參與都市更新，還推出大街廓、大面積都市更新基準容積，從225％提高到300％，讓市民參與都市更新分回更多，加速都市更新往前走；也提出增加一百多個人力，讓審查再加速，就是多管齊下，提出非常具體的方案、也正在進行。

蔣說，反而沈委員，其實可以透過昨天辯論好好陳述都市更新政見，但是並沒有，我覺得應該把握機會，好好接受民眾檢驗，這樣是一個比較好的方式。