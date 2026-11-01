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温芝樺競選連任千人到場相挺 王惠美、謝衣鳳站台力挺

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣議議員温芝樺競選連任總部正式成立，彰化縣長王惠美也親自到場站台。記者林敬家／攝影
彰化縣議議員温芝樺競選連任總部正式成立，彰化縣長王惠美也親自到場站台。記者林敬家／攝影

彰化縣議議員温芝樺競選連任總部正式成立，現場約千名鄉親到場支持，展現基層士氣，彰化縣長王惠美、立法委員謝衣鳳也親自出席站台力挺，肯定温芝樺十多年來深耕地方的服務表現。

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王惠美表示，温芝樺擁有十多年地方服務經驗，一直秉持溫暖待人的態度服務鄉親，不僅有服務熱忱，也具備專業問政能力，尤其對教育及藝文領域特別重視，長期為地方相關議題努力。這次温芝樺抽中4號，希望鄉親支持認真做事、持續為地方付出的議員。此外，這次還有六位代表候選人組成團隊，透過議員與基層代表相互合作，讓地方服務更加全面、更加到位。

立法委員謝衣鳳也說，温芝樺一直以來重視勞工及婦女權益，長期關注不同族群的需求，並將地方民眾的聲音帶進公共事務，希望她能持續在地方發揮服務力量。

温芝樺致詞時說，這段時間外界流言蜚語不斷，面對各種中傷與不實指控，心裡難免有感受，但自己始終沒有因此停下腳步。對於外界各種沒有根據的說法，她強調都是無稽之談，與其陷入口水爭論，不如繼續把時間拿來服務鄉親，用實際行動證明自己的初心與決心。

温芝樺也表示，今天看到超過千位鄉親來到現場，用行動給予自己支持與溫暖，非常感動。強調自己沒有忘記當初為什麼投入公共服務，也不會忘記每一位曾經幫助過她的人，也呼籲鄉親支持自己，同時支持六位代表候選人，讓議員與基層代表形成更緊密的服務團隊。

彰化縣議議員温芝樺競選連任總部今天成立，立委謝衣鳯到場站台。記者林敬家／攝影
彰化縣議議員温芝樺競選連任總部今天成立，立委謝衣鳯到場站台。記者林敬家／攝影

彰化縣議議員温芝樺競選連任總部正式成立，彰化縣長王惠美也親自到場站台。記者林敬家／攝影
彰化縣議議員温芝樺競選連任總部正式成立，彰化縣長王惠美也親自到場站台。記者林敬家／攝影

議員 謝衣鳳 王惠美 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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