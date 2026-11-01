辯論感謝柯文哲…陳揮文嗆向貪腐低頭 蔣萬安：當家才知柴米貴

台北市長選戰首場電視辯論昨天落幕，台北市長蔣萬安在結論階段，感謝歷任市長，特別是前市長柯文哲，為台北市打下堅實基礎。政治評論員陳揮文列8大質疑批「蔣萬安決定挺貪腐？」蔣萬安今天回應，「當家才知柴米貴」，柯前市長的市政其實很不錯。

蔣萬安今天下午出席國民黨議員耿葳競選總部成立，媒體問蔣，陳揮文質疑，謝謝柯文哲是向貪腐低頭？蔣萬安表示，當家才知柴米貴，柯前市長的市政其實很不錯，柯打下非常深厚、扎實的基礎，也讓他在這四年可以很快建設台北，不管大巨蛋、北士柯、社會住宅等，很感謝柯文哲所做的付出。