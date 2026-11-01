「無限都更」點出北市都更重點 沈伯洋曝大原則：民眾只需搬一次家

年底選戰倒數27天，民進黨台北市長候選人沈伯洋辯論結束後，昨晚萬華造勢再提「無限都更」政見。沈今天上午受訪強調，這套理論大原則就是民眾只要搬一次家，點出能走到出口才是重點，也是他與現任市長蔣萬安在都更政策上最大不同。

沈伯洋表示，他希望推動都更能讓市民只要搬一次家，先把能夠讓大家搬進去的住宅蓋出來，來源可能是閒置的公有地、社宅房源等國家土地，透過住戶交換的機制，人可以先搬進來，市府就取得另外一個地方權利，原處不同意的就會變少、同意變多，都更就有辦法往下進行，完工又可以再當作新中繼宅，循環無限都更

沈伯洋表示，他跟蔣萬安都更立場最大不同蔣一直想要把入口打得更開但入口打得更開這件事情，對他來說沒有意義，都更最重要的是，開始都更是入口，重點是要能夠動工、走到出口，不然你中間再怎麼審議、再怎麼核定，還是沒有辦法走到出口，他提出政策也包含自辦都更後來公辦介入「殭屍都更」也在範圍內。

沈伯洋說，其實在九月底的時候就想要提出了，但一直跟專家學者開會開了很久，因為中間這個交換的機制其實非常複雜，經過多方討論成熟，加上昨天造勢在中正萬華平均屋齡本來就非常高，尤其在萬華，50年以上房子的占比也非常高，是全台北數一數二。