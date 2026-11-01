寶林案疑受害人親友稱北市府罰款都追不回？ 法務局駁：已強制執行

北市選戰電視辯論昨落幕，而寶林茶室後續也引發關注，有死者親友指控寶林已脫產，抨擊市府連350萬罰款都追不回來，民進黨台北市長候選人沈伯洋今更質疑現任蔣萬安「講食安就是國安不就是蔣萬安？」北市法務局強調，消基會、犯罪被害人保護協會當時未提出假扣押，且罰款已移送法務部行政執行署強制執行。

昨辯論蔣萬安提及市府讓寶林跑不了讓受害家屬都獲賠償，不過卻有死者親友表示市府連350萬罰款都追不回來；沈伯洋今也指控，蔣講的錯誤資訊實在是太多，都是在回話的時候順便造謠，事後只要稍微查證一下都知道，其實真的很多都是亂講。

法務局表示，已與消基會及犯罪被害人保護協會聯繫，兩會當時經評估並無提出假扣押規畫，故有關近日外界直接將未提出假扣押聲請的狀況，直接解讀為法務局自始未納入考慮、未提供相關協助，與實際處理情形不符。

法務局指出，市府協調消基會為受害者及家屬提起團體訴訟，持續爭取權益，消基會已於2024年12月11日提起團體訴訟，代表30位受害者及家屬，求償共計2億9301萬9053元，目前訴訟程序尚在進行中。

法務局表示，亡者家屬的調解、和解情形，不代表所有受害者的求償均已終結；對於仍循訴訟途徑爭取賠償的傷者及家屬，市府將持續與消基會保持聯繫，關注審理進度並提供必要法律協助與訴訟補助，維護其求償權益，至於衛生局開出的6件行政裁罰，均已移送法務部行政執行署強制執行，市府將持續配合追蹤執行情形。

法務局強調，家屬獲得理賠、醫療費的代墊與追回，以及行政罰鍰追繳，應分別交代，不能相互替代。市府尊重各界監督，也將持續協助受害者及家屬、主動追究業者責任，並請各界完整呈現已公開且符合實情的處理資訊，避免混淆不同款項及法律程序，造成家屬與社會大眾誤解。