辯論喊「我做到」被指抄蔡英文經典演說 蔣萬安笑回：沒模仿任何人

台北市長選舉首場電視辯論昨天落幕，不過台北市長蔣萬安第一階段政見申論環節，重複好幾個「我做到了」，遭網友質疑，與前總統蔡英文2020年選前之夜的經典演講內容相似，引發熱議。蔣今笑回「呵呵呵，沒有，我沒有在模仿任何人。」

蔣萬安說，因為他是現任市長，就是如實將各項政績，向各位市民報告，並且告訴大家，「我說到做到，兌現當時的承諾。」

蔣萬安今天下午出席國民黨議員耿威競選總部成立，支持者相當熱情，在蔣萬安身上貼滿愛心貼紙，蔣萬安說，今天來，不僅他、還有耿葳，地方鄉親特別熱情，不僅是對他，也是對耿葳議員滿滿的肯定與熱情，大家都非常熱情，他會將這樣的熱情化為行動，最後階段全力以赴。

對於夫人石舫亘當分身幫忙拜票，蔣萬安說，很謝謝太太，要照顧家庭，也要照顧二寶三寶，有多餘時間願意協助當分身，向市民懇託，太太也了解他一方面要市政推動，一方面要面對20多天選戰，非常感謝最後這段時間，非常辛苦，過程中，也謝謝地方很多鄉親與支持者，給太太很多支持。