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沈伯洋、蔣萬安同場不同時 現身北市工會活動拋政策搶票

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安拋出勞工相關政見。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安拋出勞工相關政見。記者潘俊宏／攝影

北市產業總工會與台北市環保局工會今天下午在市民廣場舉辦開講，並邀請競選連任的台北市長蔣萬安、民進黨北市長候選人沈伯洋到場，先到場的沈伯洋與蔣萬安差了約莫5分鐘，兩人未碰頭，不過皆穿上紫色上衣，展現與勞工們站在同陣線的態度。

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沈伯洋指出，過去生母在台中很長一段時間從事清潔人員，以及在登山口賣運動飲料，所以深知過長的工時及烈日曝曬。在勞動環境這塊，目前台北市工安事件增長不少，不得不提到勞檢人力應該要充足，同時，也要採購風扇背心，甚至要有戶外濕度、溫度到一定指數就要休息。

在勞動保障這塊，沈伯洋說，現在市府會習慣性一直委外，變成了遇缺不補的狀況，所以推動業務不再委外。並且財務允許情況下，編列工作獎勵機制，以及久任獎金以留住人才。

沈伯洋也提出勞工六次免費心理諮商，以及40、50多歲時想要換工作時的中高齡轉職支持，幫忙以AI媒合轉換工作，且50歲以上皮蛇疫苗補助一劑的政策。

蔣萬安則感謝在上一次的薔琵颱風過後，協助恢復市容的清潔隊，而且在市府每個大型活動之後，都協助清掃復原。自己在擔任立委時，也阻擋一例一休，上任市長後兌現選前承諾成立的勞動政策諮詢會，並且傾聽第一線清潔隊基層聲音，也將清潔獎金從8千元提高到1萬元。

蔣萬安說，聽到清潔隊員陳情說環保車輛太老舊汰換了134輛，未來也會持續增加到240輛。另外，農曆過年時，雖然有提晚餐，但也聽了隊員們建議，所以也要提供熱騰騰的午餐。最重要是投入1億7800萬元改善清潔隊員辦公室空間。

同時，他也拋出了首都勤務加給，過程中不斷和中央爭取，但是在爭取未達成之前，用市府資源來調高夜間鐘點費，並且健檢補助從3000元，提高到5000元，也可以累積兩年，再做更深層檢查。以正確的方向持續照顧勞工朋友。

民進黨台北市長候選人沈伯洋拋出勞工相關政見。記者潘俊宏／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋拋出勞工相關政見。記者潘俊宏／攝影

台北市長蔣萬安拋出勞工相關政見。記者潘俊宏／攝影
台北市長蔣萬安拋出勞工相關政見。記者潘俊宏／攝影

沈伯洋 蔣萬安 北市 2026九合一選舉 台北市選舉 工會

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