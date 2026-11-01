沈伯洋、蔣萬安同場不同時 現身北市工會活動拋政策搶票

台北市產業總工會與台北市環保局工會今天下午在市民廣場舉辦開講，並邀請競選連任的台北市長蔣萬安、民進黨北市長候選人沈伯洋到場，先到場的沈伯洋與蔣萬安差了約莫5分鐘，兩人未碰頭，不過皆穿上紫色上衣，展現與勞工們站在同陣線的態度。

沈伯洋指出，過去生母在台中很長一段時間從事清潔人員，以及在登山口賣運動飲料，所以深知過長的工時及烈日曝曬。在勞動環境這塊，目前台北市工安事件增長不少，不得不提到勞檢人力應該要充足，同時，也要採購風扇背心，甚至要有戶外濕度、溫度到一定指數就要休息。

在勞動保障這塊，沈伯洋說，現在市府會習慣性一直委外，變成了遇缺不補的狀況，所以推動業務不再委外。並且財務允許情況下，編列工作獎勵機制，以及久任獎金以留住人才。

沈伯洋也提出勞工六次免費心理諮商，以及40、50多歲時想要換工作時的中高齡轉職支持，幫忙以AI媒合轉換工作，且50歲以上皮蛇疫苗補助一劑的政策。

蔣萬安則感謝在上一次的薔琵颱風過後，協助恢復市容的清潔隊，而且在市府每個大型活動之後，都協助清掃復原。自己在擔任立委時，也阻擋一例一休，上任市長後兌現選前承諾成立的勞動政策諮詢會，並且傾聽第一線清潔隊基層聲音，也將清潔獎金從8千元提高到1萬元。

蔣萬安說，聽到清潔隊員陳情說環保車輛太老舊汰換了134輛，未來也會持續增加到240輛。另外，農曆過年時，雖然有提晚餐，但也聽了隊員們建議，所以也要提供熱騰騰的午餐。最重要是投入1億7800萬元改善清潔隊員辦公室空間。

同時，他也拋出了首都勤務加給，過程中不斷和中央爭取，但是在爭取未達成之前，用市府資源來調高夜間鐘點費，並且健檢補助從3000元，提高到5000元，也可以累積兩年，再做更深層檢查。以正確的方向持續照顧勞工朋友。

民進黨台北市長候選人沈伯洋拋出勞工相關政見。記者潘俊宏／攝影