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蔣萬安稱免費營養午餐「台南願跟進台北」 黃偉哲：聽到飯差點吐出來

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲再度駁斥免費營養午餐跟進台北，他說聽到飯差點吐出來！記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲再度駁斥免費營養午餐跟進台北，他說聽到飯差點吐出來！記者謝進盛／攝影

台北市長蔣萬安昨在電視辯論會提及營養午餐，台北市推動免費台南市長黃偉哲也願意跟進，黃偉哲火速拍片駁斥「拿台南墊高自己，大可不必！」黃下午出席造勢活動再度高分貝駁斥。

2026九合一選舉

民進黨大南科區民進黨議員聯合競選總部，今下午在安定區保安宮成立，除確保市長候選人陳亭妃順利當選台南第一位女市長，選區所提名的林志展、李偉智、陳碧玉、余柷青4名候選人都要當選，眾人在主持人帶動下高喊，「市長大贏議員過半」、「台南女市長」、「議員全壘打」、「第五選區四席全上」等口號，台下凍蒜聲不斷。

台南市長黃偉哲今晨甫由日本福岡搭機回台，一早連跑5場候選人競選總部成立大會，下午再度趕赴安定區保安宮出席民進黨大南科區議員聯合競選總部成立大會。

蔣萬安在辯論會上提及「台北市推動免費營養午餐，台南市長黃偉哲也願意跟進」黃偉哲昨雖第一時間駁斥，但顯然仍相當在意，下午出席上述活動「再講一次」，黃也高分貝向台下鄉親說，台北市的說法，真的讓人無法接受。

「飯吃到一半聽到差點吐出來！」黃偉哲說，昨在日本福岡拜會餐敘時，司儀原在台南有多好，後來突然他人轉述蔣萬安上述說法，他一口飯差點吐出來，「台南跟進台北市」，黃偉哲高分貝說，「台南才沒有那麼衰啦！」

黃偉哲說，台北市營養午餐費用比台南高很多，辦的比我們（台南）難吃，吃了還會漏屎，我們跟進這要幹嘛！黃偉哲說，台南市營養午餐衛生又便宜，且沒有食安問題，對於蔣萬安的說法，他到現在還是很生氣！

台南市長黃偉哲再度駁斥免費營養午餐跟進台北，他說聽到飯差點吐出來！記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲再度駁斥免費營養午餐跟進台北，他說聽到飯差點吐出來！記者謝進盛／攝影

2026九合一選舉 黃偉哲 蔣萬安 營養午餐 台南 台北市選舉

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