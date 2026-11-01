影／藍營南投開轟「洋流是腫瘤」 王鴻薇曝民進黨罩門：最怕1事

南投縣長許淑華和草屯鎮長簡賜勝今成立聯合競總，立委王鴻薇、前縣長林明溱、縣議員李洲忠等站台痛批「洋流是『腫瘤』」，讚台北市長蔣萬安辯論表現佳，王更提醒選民「民進黨沒有不敢做的」，但最怕「選票」呼籲南投鄉親要幫蔣拉票。

林明溱大讚許淑華接棒執政，一步步完成他任內草屯手工藝園區、氦氣球樂園等建設，更將興建焚化爐解決沉痾已久的垃圾問題，草屯鎮長簡賜勝則在他任內建議要興建親子公園，如今假日總是人潮滿滿，他相信許、簡兩人絕對能順利連任。

立委王鴻薇也大讚許淑華不到4年就還清縣債，讓縣民有更多福利，反觀中央政府亂花錢，新潮流吳乃仁跟台糖借1.7億元沒還，僑委會徐佳青卸任還用花1500萬公帑辦生日趴，叫人生氣，但也凸顯了許淑華財政做得很好。

王鴻薇也提醒選民「民進黨沒有不敢做的事情」，但是他們最怕選票，去年大罷免時批評普發1萬元會「財政土石流」、債留子孫，沈伯洋甚至說是配合中共窮台要統一，結果大罷免大失敗後，民進黨嚇到了、害怕了，立刻普發現金。

針對「洋流」效應，縣議員李洲忠砲轟，「『洋流』是腫瘤，是骯髒的腫瘤」活不久；林明溱則痛批，沈這種「咖小」，他連名字都記不住，反觀蔣萬安昨天辯論一流，講得有夠讚，讓他昨晚開心到多吃一碗飯，而「許淑華就像蔣萬安一樣讚」。

王鴻薇則說，大家都在說全台有「洋流」，很關心台北市選情，但蔣萬安昨天在辯論會上打爆沈伯洋，而在南投則有「神力女超人」許淑華；不過面對選戰，她仍呼籲南投鄉親，若在台北有親友也要一起來幫蔣萬安拉票。