快訊

FBI點名北韓洗劫幣安2千億元！川普突喊「還不確定」若屬實想找平壤談

打哈欠畫面遭外流！華視主播王韻筑離職自嘲「打個哈欠下台一鞠躬」

林口頂福巖顯應祖師廟過火出意外 21信眾腳底2度燒燙傷全送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

影／藍營南投開轟「洋流是腫瘤」 王鴻薇曝民進黨罩門：最怕1事

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華（左１）和草屯鎮長簡賜勝（右2）成立聯合競總，立委王鴻薇（左2）輔選站台。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（左１）和草屯鎮長簡賜勝（右2）成立聯合競總，立委王鴻薇（左2）輔選站台。記者賴香珊／攝影

南投縣長許淑華和草屯鎮長簡賜勝今成立聯合競總，立委王鴻薇、前縣長林明溱、縣議員李洲忠等站台痛批「洋流是『腫瘤』」，讚台北市長蔣萬安辯論表現佳，王更提醒選民「民進黨沒有不敢做的」，但最怕「選票」呼籲南投鄉親要幫蔣拉票。

2026九合一選舉

林明溱大讚許淑華接棒執政，一步步完成他任內草屯手工藝園區、氦氣球樂園等建設，更將興建焚化爐解決沉痾已久的垃圾問題，草屯鎮長簡賜勝則在他任內建議要興建親子公園，如今假日總是人潮滿滿，他相信許、簡兩人絕對能順利連任。

立委王鴻薇也大讚許淑華不到4年就還清縣債，讓縣民有更多福利，反觀中央政府亂花錢，新潮流吳乃仁跟台糖借1.7億元沒還，僑委會徐佳青卸任還用花1500萬公帑辦生日趴，叫人生氣，但也凸顯了許淑華財政做得很好。

王鴻薇也提醒選民「民進黨沒有不敢做的事情」，但是他們最怕選票，去年大罷免時批評普發1萬元會「財政土石流」、債留子孫，沈伯洋甚至說是配合中共窮台要統一，結果大罷免大失敗後，民進黨嚇到了、害怕了，立刻普發現金。

針對「洋流」效應，縣議員李洲忠砲轟，「『洋流』是腫瘤，是骯髒的腫瘤」活不久；林明溱則痛批，沈這種「咖小」，他連名字都記不住，反觀蔣萬安昨天辯論一流，講得有夠讚，讓他昨晚開心到多吃一碗飯，而「許淑華就像蔣萬安一樣讚」。

王鴻薇則說，大家都在說全台有「洋流」，很關心台北市選情，但蔣萬安昨天在辯論會上打爆沈伯洋，而在南投則有「神力女超人」許淑華；不過面對選戰，她仍呼籲南投鄉親，若在台北有親友也要一起來幫蔣萬安拉票。

南投縣長許淑華（左）今成立聯合競總，立委王鴻薇（右）站台時提醒選民「民進黨沒有不敢做的」，但最怕「選票」呼籲南投鄉親要幫台北市長蔣萬安拉票。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華（左）今成立聯合競總，立委王鴻薇（右）站台時提醒選民「民進黨沒有不敢做的」，但最怕「選票」呼籲南投鄉親要幫台北市長蔣萬安拉票。記者賴香珊／攝影

王鴻薇 南投 2026九合一選舉 南投縣選舉 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴總統連跑竹彰投 拉上陳時中 披白袍助陣炒氣氛

辯論市政火花四射 蔣萬安轟沈伯洋已讀亂回

評對手「洋流」 蔣萬安：沈伯洋當了市長台北會「漂流」到哪？

廖元豪／暖洋流切勿變成霸凌流

相關新聞

韓國瑜高雄輔選 笑稱5寶媽議員「當選再生一個」分局長老公冒汗

立法院長韓國瑜今南下高雄輔選，接連替藍營左楠2名爭取連任的市議員候選人李雅芬和李眉蓁加油打氣；韓國瑜稱李雅芬身兼多職，是5個孩子的媽，對台灣少子化非常有貢獻，並趣稱「當選再生第六個」，讓李雅芬當分局長的老公王春生當場笑出來卻額頭冒汗。

詹江村公布音檔再控農水署替黃世杰輔選 桃園管理處：未動公帑

國民黨桃園市議員詹江村近日質疑，農水署湖口與新屋工作站水利小組長聯誼會替民進黨桃園市長候選人黃世杰舉辦問政說明會，今再公布現場音檔，質疑餐點、紀念品及舞台等費用來源，要求檢調介入。對此，農田水利署桃園管理處今澄清，活動為水利小組長自發辦理，相關費用均由辦理者或支持者負擔，未動用任何公帑。

辯論感謝柯文哲…陳揮文嗆向貪腐低頭 蔣萬安：當家才知柴米貴

台北市長選戰首場電視辯論昨天落幕，台北市長蔣萬安在結論階段，感謝歷任市長，特別是前市長柯文哲，為台北市打下堅實基礎。政治評論員陳揮文列8大質疑批「蔣萬安決定挺貪腐？」蔣萬安今天回應，「當家才知柴米貴」，柯前市長的市政其實很不錯。

「無限都更」點出北市都更重點 沈伯洋曝大原則：民眾只需搬一次家

年底選戰倒數27天，民進黨台北市長候選人沈伯洋辯論結束後，昨晚萬華造勢再提「無限都更」政見。沈今天上午受訪強調，這套理論大原則就是民眾只要搬一次家，點出能走到出口才是重點，也是他與現任市長蔣萬安在都更政策上最大不同。

蔣萬安稱免費營養午餐「台南願跟進台北」 黃偉哲：聽到飯差點吐出來

台北市長蔣萬安昨在電視辯論會提及營養午餐，台北市推動免費台南市長黃偉哲也願意跟進，黃偉哲火速拍片駁斥「拿台南墊高自己，大可不必！」黃下午出席造勢活動再度高分貝駁斥。

分進合擊拚陸戰...蔣萬安太太石舫亘士林掃市場 展現高人氣

年底選戰倒數27天，台北市長蔣萬安太太石舫亘當分身，今到過去被認為偏綠的士林社子市場掃街，許多年長民眾一早就在市場外等候，一位高齡95歲的老先生，一看到市長太太，馬上表明一定會投票支持蔣萬安，市長太太人氣相當旺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。