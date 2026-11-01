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宜蘭縣議長成立競總…韓瑩突現身致意 陳美玲喊「鐵三角」全上

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
競選連任的宜蘭市長陳美玲，喊話「縣長、議長、市長，黃金鐵三角」，請大家集中選票讓三席全上，共同打造宜蘭未來的黃金10年。記者戴永華／攝影
競選連任的宜蘭市長陳美玲，喊話「縣長、議長、市長，黃金鐵三角」，請大家集中選票讓三席全上，共同打造宜蘭未來的黃金10年。記者戴永華／攝影

宜蘭縣議會議長張勝德今天成立競選總部，現場擠滿人潮，民進黨宜蘭市長候選人韓瑩突然出現會場向張勝德致意，並與老議長張建榮握手；韓瑩前腳才剛離開，爭取連任的市長陳美玲接著到場致詞，喊出「黃金鐵三角」國民黨縣長、議長、市長全上，揮出全壘打。

2026九合一選舉

老議長張建榮與議長張勝德縱橫地方政壇數十年，交友廣闊，張勝德這次拚選縣議員成立競選總部，會場擠爆人潮，氣氛熱絡，副主席李乾龍很早就到場，成立大會前的歌舞表演時段，司儀突然介紹民進黨宜蘭市長候選人韓瑩到場，瞬間引起一陣騷動與議論。

張勝德與韓瑩禮貌性打招呼，但兩人在媒體頭鏡前並未握手，韓瑩轉向坐在李乾龍旁的老議長張建榮，趨前與老議長握手致意。韓瑩表示，她剛好跑行程經過張議長的競總成立大會會場，進來致意一下。

韓瑩短暫停留數分鐘，從側門離去，拚連任的國民黨宜蘭市長陳美玲從舞台前走進會場，兩人剛好未碰面。

陳美玲受邀上台致詞表示，他與議長都是第一任，戰戰兢兢、努力耕耘，尤其看到張議長凡事不辭辛勞、親力親為，關心投入地方事務，一步一腳印，未來一定是不可限量的政治明星。

陳美玲話鋒一轉高喊「團結」，請大家支持參選縣長的3號吳宗憲、參選縣議員的14號張勝德，他們都是認真打拚的小老弟，她參選市長抽中2號，喊話「縣長、議長、市長，黃金鐵三角」，請大家集中選票讓三席全上，共同打造宜蘭未來的黃金10年。

民進黨宜蘭市長候選人韓瑩突然出現在國民黨議長張勝德的競總成立大會，兩人禮貌性打招呼，但在媒體頭鏡前並未握手，韓瑩隨即轉向老議長張建榮握手致意。記者戴永華／攝影
民進黨宜蘭市長候選人韓瑩突然出現在國民黨議長張勝德的競總成立大會，兩人禮貌性打招呼，但在媒體頭鏡前並未握手，韓瑩隨即轉向老議長張建榮握手致意。記者戴永華／攝影

陳美玲說，張勝德就像自己的小老弟一樣，努力認真，凡事親力親為，籲請大家支持。記者戴永華／攝影
陳美玲說，張勝德就像自己的小老弟一樣，努力認真，凡事親力親為，籲請大家支持。記者戴永華／攝影

韓瑩 陳美玲 鐵三角 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 競選總部

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