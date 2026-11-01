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顏莉敏競總成立 盧秀燕力挺、江啟臣喊讓海線更繁榮

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市副議長顏莉敏今日舉行競選總部成立大會，台中市長盧秀燕出席力挺。圖／顏莉敏服務處提供
台中市副議長顏莉敏今日舉行競選總部成立大會，台中市長盧秀燕出席力挺。圖／顏莉敏服務處提供

台中市副議長顏莉敏今日舉行競選總部成立大會，台中市長盧秀燕、國民黨中市長候選人江啟臣出席力挺。盧秀燕呼籲要力挺顏莉敏；江啟臣表示，「海線雙港發展無限」，台積電最先進的1.4奈米就蓋就在台中大肚山， 2年後4個廠全完工，預估增加5千億產值，讓海線繁榮。

2026九合一選舉

顏莉敏今天上午在沙鹿區向上路七段舉行競選總部成立大會，盧秀燕、江啟臣、立委楊瓊瓔、王育敏、顏寬恒，以及鎮瀾宮董事長顏清標等人到場力挺。

盧秀燕表示，沙鹿人已10萬人，因為建設多，居住的人就多。顏莉敏爭取兒童運動中心及學校等很多建設，因此要力挺顏莉敏，而市長則要支持江啟臣。

江啟臣表示，他的市政藍圖中，海線雙港未來的發展無可限量。他也強調，台中產業要升級，海線地區的產業結合中科，而台積電最先進的1.4奈米就在台中的大肚山，在兩年之後，4個廠全部完工，預估增加5千億的產值，為海線帶來繁榮。

顏莉敏表示，過去成功爭取鹿陽國小，文九設校也持續推進，希望讓孩子能就近入學、安心學習；同時推動埔子、北勢市民活動中心新建及多處活動中心設施改善，並持續優化道路、人行空間、校園環境與公園設施，讓居民有更便利、安全的生活空間。

對於未來施政方向，顏莉敏表示，未來要讓年輕家庭需要幫忙時找得到後援，將持續爭取增加公共托育量能、補足臨時托育服務，並改善托育人員工作環境，讓照顧孩子的人也得到支持。教育方面，則主張減輕教師行政負擔，讓老師有更多心力陪伴孩子，同時培養學生在AI時代查證資訊、獨立思考的能力。

台中市副議長顏莉敏今日舉行競選總部成立大會。圖／顏莉敏服務處提供
台中市副議長顏莉敏今日舉行競選總部成立大會。圖／顏莉敏服務處提供

盧秀燕 江啟臣 顏寬恒 2026九合一選舉 台中市選舉

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