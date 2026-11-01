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讚蔣辯論可圈可點 侯友宜：李四川下周辯論「市政早刻在他心裡」
台北市長候選人電視辯論會昨天結束，引發全台熱議。新北市長侯友宜今天被問到兩人表現時表示，蔣萬安市長對市政非常嫻熟，相關議題信手拈來，也能提出未來4年治理台北市的願景，整體表現可圈可點、非常穩健。下周即將登場的新北市長候選人辯論會，侯友宜則大力肯定，強調李四川從基層公務體系出身，歷練中央與地方，也曾擔任3個直轄市副市長，「市政早就刻在他心裡」，用他的經驗、實力展現辯論態度與方向「絕對是很棒的。。
侯友宜表示，李四川是從基層公務體系出身，對專業及歷練都有相當深厚的累積，曾在中央、地方服務，也有3個直轄市副市長的經驗，他的經驗與實力不言而喻。
侯友宜強調，全台灣很少能找到像李四川這樣具備相關專長的人才，市政早已刻在李四川心裡，相信他屆時能以自身經驗與實力，展現辯論的態度與方向。
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