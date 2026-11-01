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黃世杰一早趕場力挺4議員 喊準備接棒「桃園隊長」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市長候選人黃世杰（中）今天出席民進黨桃園市議員余信憲（右）聯合競選總部成立大會，強調未來將攜手推動公車路網改革，改善桃園公共運輸服務。圖／黃世杰競選團隊提供
民進黨桃園市長候選人黃世杰（中）今天出席民進黨桃園市議員余信憲（右）聯合競選總部成立大會，強調未來將攜手推動公車路網改革，改善桃園公共運輸服務。圖／黃世杰競選團隊提供

民進黨桃園市長候選人黃世杰今天上午與妻子徐青前往忠貞市場掃街，隨後馬不停蹄趕赴八德、龜山及桃園區，為尋求連任的4名民進黨市議員呂林小鳳、陳雅倫、余信憲及黃瓊慧站台。黃世杰強調，4人都是未來推動市政的「神隊友」，他已準備好完整施政藍圖，要以最高執行力接棒擔任「桃園隊長」，帶領桃園重新大步向前，也呼籲選民支持他與4名議員，讓市政團隊順利接棒。

2026九合一選舉

距離11月28日九合一選舉不到一個月，桃園市長選戰進入最後衝刺階段。黃世杰今天接連出席4名黨籍議員的聯合競選總部成立大會，除替議員催票，也結合各區交通、醫療及都市發展議題，提出未來施政方向，爭取選民支持。

黃世杰表示，呂林小鳳長期為八德爭取建設，包括福德一路177巷拓寬、德和路通車、捷運G04站開發及八德第二交流道等，未來若當選市長，將全力支持相關建設。他也提到，中央大學規畫在八德推動智慧健康創新園區，市府應納入居民意見，兼顧環境、公共設施及醫療照護需求。

黃世杰指出，龜山是桃園連結雙北的重要門戶，從迴龍、坪頂到長庚及A7，各區發展快速，跨縣市通勤、就學及就醫需求殷切，更需要完善公共運輸規畫。陳雅倫長期關注教育、交通及社福議題，未來盼攜手打造世代共榮的城市。

黃世杰表示，余信憲深耕桃園區，積極監督市政，尤其關注公車問題。桃園人口持續成長，公共運輸服務卻未跟上城市發展，未來將與余信憲合作推動公車路網改革，改善市民日常交通困境。

黃世杰提到，黃瓊慧不僅網路聲量高，更長期為基層發聲，關注人本交通及老城區觀光轉型，提出許多文化創意構想。未來將借重她的監督與建議，讓市政兼顧基礎建設與長遠發展。

黃世杰強調，自己已準備好即刻上工，接下「桃園隊長」重任，未來需要4名深耕地方、具議會戰力的「市政神隊友」共同努力，呼籲鄉親支持1號黃世杰，讓4名議員順利連任。

民進黨桃園市長候選人黃世杰（左）今天出席民進黨桃園市議員陳雅倫（右）競選活動，力挺陳雅倫爭取連任，強調未來將攜手推動龜山交通、教育及社會福利建設。圖／黃世杰競選團隊提供
民進黨桃園市長候選人黃世杰（左）今天出席民進黨桃園市議員陳雅倫（右）競選活動，力挺陳雅倫爭取連任，強調未來將攜手推動龜山交通、教育及社會福利建設。圖／黃世杰競選團隊提供

黃世杰 議員 桃園 2026九合一選舉 桃園市選舉

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