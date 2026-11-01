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沈伯洋拋「無限都更」打造循環屋源 蔣萬安競辦：土地、財源在哪？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長候選人沈伯洋今天出席台北市產業總工會與台北市政府環境保護局企業工會等勞團邀請並簽署承諾書。記者潘俊宏／攝影
台北市長候選人沈伯洋今天出席台北市產業總工會與台北市政府環境保護局企業工會等勞團邀請並簽署承諾書。記者潘俊宏／攝影

年底選戰倒數27天，民進黨台北市長候選人沈伯洋辯論結束後，昨晚萬華造勢再提「無限都更」政見。蔣萬安競辦發言人楊沛緰今表示，沈伯洋自稱九月底就想提出，也與專家學者討論許久，既然認為方案成熟，為何不在辯論會上向市民說明、接受公開提問與檢驗，卻選在辯論結束後才拋出？「難道是禁不起辯論會的嚴格檢驗？」

2026九合一選舉

楊沛緰表示，沈伯洋主張透過盤點公有地、利用聯開宅及公辦介入等方式取得住宅，再讓需要都更的住戶搬入。楊沛緰質疑，沈伯洋未具體交代換屋估價、產權移轉，以及如何銜接現行都更、危老條例與權利變換制度。

楊表示，市府推動社會住宅，光是盤點、協調取得適合興建的國有土地，就已面臨許多困難。沈伯洋所提房源究竟有多少戶？台北市哪裡還有大面積、區位合適且能實際取得的國有土地，可作為中繼及周轉住宅？台北市的土地與預算都不是「無限」，「有大面積國有地的話，歡迎趕快給台北市，我們很需要地」。

楊沛緰強調，辯論會正是向市民說明政策能否落實的重要場合，如果沈伯洋擔心時間不夠，也可以在辯論會之前就先提出完整方案，沈伯洋卻把自稱準備已久的重要政見留到會後才說，難道是刻意避開檢驗？「請把土地、法源、財源交代清楚，別只在自己造勢場合，把政策講得天花亂墜。」

沈伯洋 都更 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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