沈伯洋拋「無限都更」打造循環屋源 蔣萬安競辦：土地、財源在哪？

年底選戰倒數27天，民進黨台北市長候選人沈伯洋辯論結束後，昨晚萬華造勢再提「無限都更」政見。蔣萬安競辦發言人楊沛緰今表示，沈伯洋自稱九月底就想提出，也與專家學者討論許久，既然認為方案成熟，為何不在辯論會上向市民說明、接受公開提問與檢驗，卻選在辯論結束後才拋出？「難道是禁不起辯論會的嚴格檢驗？」

楊沛緰表示，沈伯洋主張透過盤點公有地、利用聯開宅及公辦介入等方式取得住宅，再讓需要都更的住戶搬入。楊沛緰質疑，沈伯洋未具體交代換屋估價、產權移轉，以及如何銜接現行都更、危老條例與權利變換制度。

楊表示，市府推動社會住宅，光是盤點、協調取得適合興建的國有土地，就已面臨許多困難。沈伯洋所提房源究竟有多少戶？台北市哪裡還有大面積、區位合適且能實際取得的國有土地，可作為中繼及周轉住宅？台北市的土地與預算都不是「無限」，「有大面積國有地的話，歡迎趕快給台北市，我們很需要地」。

楊沛緰強調，辯論會正是向市民說明政策能否落實的重要場合，如果沈伯洋擔心時間不夠，也可以在辯論會之前就先提出完整方案，沈伯洋卻把自稱準備已久的重要政見留到會後才說，難道是刻意避開檢驗？「請把土地、法源、財源交代清楚，別只在自己造勢場合，把政策講得天花亂墜。」