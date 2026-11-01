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勞動政見公開講 沈伯洋暢述「台北有靠3」等政見

中央社／ 台北1日電
民進黨台北市長參選人沈伯洋1日在台北市政府前廣場，出席2026勞動政見公開講活動，暢談勞工政見。中央社
民進黨台北市長參選人沈伯洋1日在台北市政府前廣場，出席2026勞動政見公開講活動，暢談勞工政見。中央社

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天宣示勞動政見，內容含括勞動安全及保障、家庭支援、AI輔助、育兒配套、中高齡轉職和身心健康等面向，希望透過地方和中央協力合作而得以落實。

2026九合一選舉

台北市產業總工會今天在台北市政府前市民廣場舉辦「勞工權益自己拚，市長選誰我決定」2026台北市長選舉勞動政見公開講集會行動，提出「鼓勵職場托育、支援長期照護、提升職業安全、強化勞動檢查、提高市府勞權、多元勞動教育」六大訴求。

現場分別邀請沈伯洋和台北市長蔣萬安到場論述和簽署各自勞動政見。

沈伯洋首先回應團體訴求，提出以下3點承諾，分別為「勞動有安全，我願意」，包括強化勞動檢查，補足人力；汰換車輛補助；採購風扇背心。

以及「勞動有保障，我同意」，現行業務不再委外；財政允許情形下，優先以自有財源編列繁重工作獎勵機制；研議復舊獎金各項措施；編制久任獎金留住人才。

最後為「勞動有支援，我來做」，推動企業單位增設托育服務；改善幼保相關人員的勞動條件和薪資條件；檢視育嬰托育環境，避免兒虐案再發生；增加長照機構床位，增加托育設施與機構；關於勞退新舊制，研議改善落差。

沈伯洋說，除了團體訴求外，還另提出「台北有靠3！！」勞動政見，內容含括「勞工AI支持」，因AI工具太多，與其強迫大家學習導致壓力太大，認為可由「AI教練」陪同勞工上班3至6個月，將觀察內容和工會及台北市政府討論，再開發適合的AI工具供其使用。

其次，「中高齡轉職支持」，同樣可用AI輔助，且許多產業缺乏兼職人力，可由市府協助；「育兒減工時及職務代理津貼齊落實」，配合中央政策，全國一起做。

以及「免費6次心理諮商」和「50歲以上皮蛇疫苗補助1劑」。

沈伯洋表示，由於已過世的母親曾擔任清潔人員和販售飲料工作，所以他對於勞工工作狀況和工時都多有感，也提出相關勞動政見。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右3）1日在台北市政府前廣場，出席2026勞動政見公開講活動，接下一名勞工陳情書。中央社
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右3）1日在台北市政府前廣場，出席2026勞動政見公開講活動，接下一名勞工陳情書。中央社

民進黨台北市長參選人沈伯洋（前左2）1日在台北市政府前廣場，出席2026勞動政見公開講活動，在台上與廣場上勞工合影。中央社 中央通訊社
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前左2）1日在台北市政府前廣場，出席2026勞動政見公開講活動，在台上與廣場上勞工合影。中央社 中央通訊社

2026九合一選舉 沈伯洋 政見 台北 台北市選舉

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