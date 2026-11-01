民眾黨桃園議員候選人吳正吉競總成立大會 黃國昌、吳志揚藍白合力挺

民眾黨主席黃國昌今日上午到桃園市平鎮區，參加黨籍議員候選人吳正吉競選總部成立大會，苗栗副縣長賴香伶、桃園前縣長吳志揚等人都來為吳正吉披肩帶、授戰旗和送上好彩頭，現場「凍蒜」聲不斷。黃國昌強調，吳正吉多年深耕地方，相信可以打下關鍵一席，讓民眾黨在桃園議會成立黨團，為鄉親爭取更多福利。

黃國昌、賴香伶、立委洪毓祥、王安祥輔選團，與吳志揚、立委魯明哲都到場站台助講「藍白合作」，還有20多位里長到場支持。黃國昌指出，吳正吉出身教育界基層熱心公益，重視基層服務，四年前以些微差距落選，過去四年來，他持續的深耕地方，在基層、社區與鄉親打成一片，關心長者、身障團體及小朋友教育，做事服務都盡心盡力，今年再次挑戰議員爭取平鎮鄉親支持，看到現場這麼多鄉親站出來加油打氣，他代表台灣民眾黨，謝謝所有平鎮鄉親對於吳正吉的疼惜，也感謝支持民眾黨，大家11月28日集中選票，支持吳正吉進議會，跟其他民眾黨議員在議會組成最強黨團，為鄉親發聲，未來與中央國會、地方黨團共同努力為鄉親爭取更好福利。

民眾黨今年在桃園市議員提名的候選人包括平鎮區吳正吉、桃園區徐千晴、龜山區周曉芸、八德區林晏良。吳正吉表示，他曾是數學老師也是清華大學公共政策碩士，從教育走向地方政治，將這次參選視為人生服務階段的轉變，並以以「從一間教室，到一座城市」形容自己的歷程。因為過去在教室裡，面對的是學生的學習與成長；如今投入地方公共事務，面對的是整座城市的發展，以及不同家庭的生活需求，平鎮近年面臨交通壅塞、停車空間不足、公共托育資源配置、老舊社區安全及工業區環境等議題，這些問題與市民日常生活息息相關，也將是他持續關注的方向；地方建設不能只停留在口號，而應透過實地了解、需求盤點、具體規劃及持續追蹤，逐步回應鄉親所關心的問題。

桃園前縣長吳志揚（左）為吳正吉（右）授戰旗。記者鄭國樑／攝影

立委洪毓祥送吳正吉好彩頭。圖／吳正吉競選總部提供