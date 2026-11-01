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全球歸僑後援會成立！李四川秀多國問候語 拋新住民4大政策

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川今天出席全球歸僑後援會成立大會。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天出席全球歸僑後援會成立大會。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天成立全球歸僑後援會，現場吸引來自印尼、泰國、緬甸、越南及美國等地逾200名華僑支持。李四川致詞時以多國問候語與支持者互動，並提出4項新住民政策，包括長照服務、多語言單一窗口、交通設施多語標示及創業貸款利息補貼，盼讓新住民在新北安心生活、創業。

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全球歸僑後援會成立大會下午在板橋李四川競選總部舉行，來自不同國家的華僑齊聚一堂，不少人上前與李四川握手致意，後援會並致贈象徵高票當選的老鷹吉祥物，現場不時響起「凍蒜」及加油聲，氣氛熱烈。

李四川上台時嗓音明顯沙啞，笑說自己從上午一路跑行程，到現在已經跑了七場，現場支持者隨即高喊「李四川加油」。他接著向各國歸僑打招呼，陸續說出尼泊爾、泰國等不同語言的問候語，還自嘲發音不夠標準，引起現場笑聲與回應。

李四川表示，自己曾到過越南、泰國、印尼等國家，也曾接觸在新北開設越南餐廳的歸僑，對方不僅把餐廳經營得相當好，料理也十分美味。他認為，新北是「海納百川」的城市，來自不同國家的居民都應獲得完善照顧，因此提出四項新住民政策。

首先，李四川指出，早期來台的新住民如今逐漸年長，應讓有需求的新住民長輩進入長照體系，獲得適當照顧。其次，市府各局處目前涉及不同業務及語言服務，未來若當選市長，將整合相關資源，設置多語言單一服務窗口，讓新住民有需要時，只要找到一個窗口，就能取得應有的服務。

第三，李四川表示，交通設施也應提供多語言標示，讓不同語言背景的民眾更方便辨識及使用。第四，針對有意創業的新住民，市府應提供創業貸款利息補貼，降低創業初期的資金負擔，協助新住民在新北立足、賺取第一桶金。

李四川說，新北市長侯友宜過去八年市政表現相當好，希望年底能順利接下這一棒，持續為新北市民服務。他強調，自己累積40年的公務及市政經驗，未來將加倍努力，延續地方建設與服務。

李四川也向現場支持者喊話，感謝大家在炎熱天氣中撥空到場，希望支持者從今天起成為他的「分身」，回到各自社區協助拉票、催票，並提醒11月28日一定要出門投票。他也替同台的板橋區市議員候選人鄧凱勛拉票，呼籲板橋地區的新住民朋友給予支持。

致詞尾聲，李四川再度感謝各國歸僑到場，笑說現場沒有冷氣，讓大家熱得滿身大汗，感到相當抱歉，並表示若順利當選，將以多年市政經驗持續為大家打拚。

國民黨新北市長候選人李四川今天出席全球歸僑後援會成立大會。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天出席全球歸僑後援會成立大會。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天在板橋競選總部成立全球歸僑後援會，來自印尼、泰國、緬甸、越南及美國等地逾200名華僑到場支持。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天在板橋競選總部成立全球歸僑後援會，來自印尼、泰國、緬甸、越南及美國等地逾200名華僑到場支持。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（左二）今天出席全球歸僑後援會成立大會，接受印尼歸僑代表致贈老鷹吉祥物，象徵高票當選，現場各界歸僑人士共同見證。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（左二）今天出席全球歸僑後援會成立大會，接受印尼歸僑代表致贈老鷹吉祥物，象徵高票當選，現場各界歸僑人士共同見證。記者張策／攝影

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