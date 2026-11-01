全球歸僑後援會成立！李四川秀多國問候語 拋新住民4大政策
國民黨新北市長候選人李四川今天成立全球歸僑後援會，現場吸引來自印尼、泰國、緬甸、越南及美國等地逾200名華僑支持。李四川致詞時以多國問候語與支持者互動，並提出4項新住民政策，包括長照服務、多語言單一窗口、交通設施多語標示及創業貸款利息補貼，盼讓新住民在新北安心生活、創業。
全球歸僑後援會成立大會下午在板橋李四川競選總部舉行，來自不同國家的華僑齊聚一堂，不少人上前與李四川握手致意，後援會並致贈象徵高票當選的老鷹吉祥物，現場不時響起「凍蒜」及加油聲，氣氛熱烈。
李四川上台時嗓音明顯沙啞，笑說自己從上午一路跑行程，到現在已經跑了七場，現場支持者隨即高喊「李四川加油」。他接著向各國歸僑打招呼，陸續說出尼泊爾、泰國等不同語言的問候語，還自嘲發音不夠標準，引起現場笑聲與回應。
李四川表示，自己曾到過越南、泰國、印尼等國家，也曾接觸在新北開設越南餐廳的歸僑，對方不僅把餐廳經營得相當好，料理也十分美味。他認為，新北是「海納百川」的城市，來自不同國家的居民都應獲得完善照顧，因此提出四項新住民政策。
首先，李四川指出，早期來台的新住民如今逐漸年長，應讓有需求的新住民長輩進入長照體系，獲得適當照顧。其次，市府各局處目前涉及不同業務及語言服務，未來若當選市長，將整合相關資源，設置多語言單一服務窗口，讓新住民有需要時，只要找到一個窗口，就能取得應有的服務。
第三，李四川表示，交通設施也應提供多語言標示，讓不同語言背景的民眾更方便辨識及使用。第四，針對有意創業的新住民，市府應提供創業貸款利息補貼，降低創業初期的資金負擔，協助新住民在新北立足、賺取第一桶金。
李四川說，新北市長侯友宜過去八年市政表現相當好，希望年底能順利接下這一棒，持續為新北市民服務。他強調，自己累積40年的公務及市政經驗，未來將加倍努力，延續地方建設與服務。
李四川也向現場支持者喊話，感謝大家在炎熱天氣中撥空到場，希望支持者從今天起成為他的「分身」，回到各自社區協助拉票、催票，並提醒11月28日一定要出門投票。他也替同台的板橋區市議員候選人鄧凱勛拉票，呼籲板橋地區的新住民朋友給予支持。
致詞尾聲，李四川再度感謝各國歸僑到場，笑說現場沒有冷氣，讓大家熱得滿身大汗，感到相當抱歉，並表示若順利當選，將以多年市政經驗持續為大家打拚。
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