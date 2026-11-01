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賴清德慶祝醫師節補沈伯洋「禮運大同篇」 點名賴瑞隆「賢能在這裡」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
高雄縣醫師公會今天舉辦醫師節慶祝大會，賴清德總統受邀出席，致詞時不斷點名台下的民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，尋求醫界支持。記者張議晨／攝影
高雄縣醫師公會今天舉辦醫師節慶祝大會，賴清德總統受邀出席，致詞時不斷點名台下的民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，尋求醫界支持。記者張議晨／攝影

高雄縣醫師公會今天舉辦醫師節慶祝大會，賴清德總統受邀出席，賴總統致詞時滿滿「選舉味」；昨天台北市長辯論會，民進黨候選人沈伯洋搬出「禮記」的禮運大同篇，賴今天則補完全文，強調禮運大同前面幾句話講得就是「選賢與能」，邊講邊點名賴瑞隆，尋求醫師公會支持民進黨人選。

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賴總統今天南下高雄，先出席高雄市醫師公會新會館啟用典禮，隨後轉往漢神巨蛋，出席高雄縣醫師公會醫師節慶祝大會。

賴總統致詞時，先肯定市長陳其邁政績，稱6年時間過得快，陳其邁漸漸變成「老市長」，賴還引用諧音梗，稱陳其邁快要變成「前市長」，隨即改成台語再稱一次「前市長」，用台語意旨陳其邁是「有情的市長」。

賴總統還強調，先前他就提過，陳其邁不可能閒得下來，未來還有一支更大的麥克風在等著他，話音一落，引起台下熱烈掌聲。

隨後賴總統列舉執政黨政績，指民進黨執政10年來，推動軍人、醫界、公教人員加薪，且提高健保總額給付，每年增加5.5%，預計明年總額將破兆元，且調整健保點值，維持各科都能夠招得到醫生，各科都有醫生提供民眾健康照顧。

賴總統政績講完，隨後轉身成「助選員」，他提及昨天沈伯洋於辯論會中引用的「禮記」禮運大同篇，賴總統說，「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」，是沈伯洋未來發展的目標，也是中央政府的推動政策的精神。

賴總統話鋒一轉，強調在沈伯洋引用的這幾句話之前，是「大道之行也天下為公，選賢與能，講信修睦」，選賢與能非常重要，這次選舉高雄市的賢就在這裡，賢能在這裡，邊講邊點名台下的賴瑞隆。整場致詞共點名賴瑞隆二次。

除賴總統外，市長陳其邁致詞時，也不忘再幫賴瑞隆助選，希望醫界支持賴瑞隆，接棒高雄市政。

高雄縣醫師公會今天舉辦醫師節慶祝大會，賴清德總統受邀出席，致詞時不斷點名台下的民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，尋求醫界支持。圖／賴瑞隆團隊提供
高雄縣醫師公會今天舉辦醫師節慶祝大會，賴清德總統受邀出席，致詞時不斷點名台下的民進黨高雄市長候選人賴瑞隆，尋求醫界支持。圖／賴瑞隆團隊提供

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