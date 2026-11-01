北市辯論後 林家興：充分找回與動員「這群人」蔣萬安才有安可勝機

台北市長選戰辯論昨天落幕，根據TVBS民調顯示，47%受訪者認為沈伯洋表現較好，40%認為蔣萬安表現較佳；但蔣萬安以46%支持度領先沈伯洋的42%，另有12%選民尚未決定。台中市工策會副總幹事林家興表示，找回大多數還未表態、還未進入準備投票狀態的中間淺藍選民，才能進而取得被喊「安可」認證的勝選機會。

林家興指出，昨天的台北市長辯論，勝負如何雙方陣營都很主觀、河道上也已經有很多評論，先不展開。有趣的是TVBS的選後民調，看起來認為辯論表現較好的數字是蔣萬安40％，對比沈伯洋47％，這就引起許多質疑和討論。

林家興說，從他體感以及觀察Threads上的評論，幾乎七三開認為沈的表現明顯比較不好，相較蔣萬安充分準備之下表現沉穩自信、氣場十足、攻勢凌厲，一般人很容易把「勝方」判給蔣萬安。這當然也與事前大家對蔣萬安的期待值較低、對沈伯洋的期待值較高產生的實際落差有關。

林家興說，有人說這份民調在那麼短時間打完近2000通市話不可能，實際上是做得到的。98位電訪員大概四小時內打20通，每通11題最多10分鐘以內搞定，順一點5分鐘，時間綽綽有餘。有人提出是因為還沒完整發酵，藍營、中間選民很多人晚上才要補看，這和一些公眾人物、政治觀察家針對TVBS該份民調提出的看法相符。

林家興提到，有一個很關鍵的現象需要持續被驗證，國民黨也該高度關注研究。他觀察到，國民黨，或者說會投票給國民黨的選民這個群體有很明顯的特徵，他們對政治、政黨屬性並不狂熱，平常忙於自己的生活。他們對品牌（國民黨）沒有忠誠度甚至疏離，但是會願意投給產品本身（國民黨的政治人物），或說「貼牌」的產品本身。

林家興認為，「至少有可能投給國民黨候選人的人」，差不多就是各家民調中常見的支持綠營之外的中間未表態選民，也就是最近很紅的戴立安民調之「G6」仔，他們也更難被民調探測到。尤其近一年來國民黨支持度與好感度因顯而易見的一些原因腰斬之時，這群人即便想投給國民黨候選人，卻也更無意願甚至不願意在公開場合甚至民調電話中表態，被稱之為「洞穴藍」、「隱藏藍」。

林家興說，與辯論前預期的民調（10/12）相比，辯論後，認為蔣萬安表現會較好的比例增加10個百分點，認為沈伯洋表現會較好者亦增加 6 個百分點。也就是說，蔣的加分是增長33%，沈則是只增長14%，蔣的加分幅度多了一倍有餘。這和各方一些類似的判斷指出「洋流大致上已經擴張到邊界，但蔣的成長空間還很大」相符。

他也說，更不用提有過半數原本就支持蔣的選民可能是昨晚才看，甚至到發文此刻都還沒看過完整的市長辯論。而如許多綠營的意見指出，在蔣的策略明顯就是要有效鞏固、激發出基本盤下，接下來一兩天完整發酵後，藍營和蔣萬安的選民支持度基本上只會上升，也就能夠把沈伯洋42%：蔣萬安46％的民調數字進一步拉開。

林家興認為，蔣萬安的數字，尤其在颱風天不錯的救災表現、競總成立感人演說以及辯論表現亮眼穩定之後，是足以號召出大多數還未表態、還未進入準備投票狀態的中間淺藍選民，找回這些選民基礎，才能進而取得被喊「安可」認證的勝選機會。

他也奉勸藍營，不要再把台北當成所謂國民黨的必勝鐵盤，這是全台灣甚至全華人世界最進步、知識內涵底蘊最好、文化最多元的一座城市。洋流有很多值得大家關注與學習的地方，也因此才能一度吸引許多中間淺藍選民，但現在大概沒時間讓該復盤、該學習的人好好思考了，先守下來再說。