周倪安成立競選總部 喊話守護澎湖漁業

台聯黨澎湖縣長參選人周倪安今天舉行競選總部成立大會，她強調，「台聯守護台灣、保護澎湖」，漁業是澎湖重要的經濟命脈，願意擔任漁民的代言人。

周倪安今天在馬公市樹德路成立競選總部，前台聯黨主席暨前國大代表劉一德、經濟學家吳嘉隆、農業專家孫清義等人到場助講；湖西鄉長參選人洪添英、澎湖縣議員參選人廖璟華及地方支持者也齊聚力挺。

周倪安提到，身為台聯黨主席，她長期堅持台灣主體性與台灣人民利益。此次投入澎湖縣長選舉，就是希望將台聯黨守護台灣的理念，進一步落實為保護、建設澎湖的具體行動。

周倪安表示，台聯黨創黨以來始終堅持台灣優先，主張台灣的未來應由台灣人民自己決定，台灣利益必須擺在第一位。澎湖是台灣重要的一部分，擁有美麗的海洋、豐富的文化與勤奮的人民，卻長期面臨漁業發展、人口外流、交通不便、產業單一及青年就業不易等問題。

周倪安指出，漁業是澎湖的經濟命脈，她願意作為漁民的代言人，呼籲政府站在漁民與船主立場，「反滅漁、顧船主」，反對將不合理政策的成本轉嫁給漁業經營者；同時積極推動海洋資源復育，兼顧生態保護與漁民生計，促進澎湖漁業永續發展。

周倪安表示，改善台澎交通，應從長遠角度研究台澎海底隧道的可行性，強化台澎連結，減少地理距離限制；澎湖也不能只有夏季觀光，更不能讓年輕人畢業後只能離鄉。

周倪安指出，未來應積極引進適合澎湖環境的企業與產業，發展多元經濟、創造穩定就業機會，並重視農業，讓年輕人有機會返鄉、留鄉，為澎湖注入新活力。