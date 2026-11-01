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北市長辯論後 凌濤提五大動態觀察：洋流外溢效果已大幅限縮

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨桃園市議員凌濤。聯合報系資料照
國民黨桃園市議員凌濤。聯合報系資料照

北市辯論昨落幕，國民黨桃園市議員凌濤今天表示，選前倒數27天，除了藍營北北基桃主帥各就定位，已進入短兵相接的戰鬥狀態、態勢穩定，洋流驚見消退，他提出五大動態觀察，足見「洋流外溢效果」已大幅限縮。

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凌濤指出，沈伯洋昨天的「台北大洋流 中正X萬華 水滴大集合」車隊，據透露距離達到沈伯洋總部的動員額度還差約5000人之多，或許有可能是去萬聖節活動，但實際潮水已漸漸退去，黎明總是會來，綠營頻繁動員已經疲乏，市民更感受到壓力。

其次，凌濤說，辯論場上，「媒體提問」已提早提供給雙方陣營，希望候選人充分準備，給市民有建設性的資訊。然而，洋流側翼因為沈伯洋答不好，竟在脆上大洗地、瞎扯主辦單位偏心，殊不知辯論是TVBS、三立合辦，現在外傳是沈幕僚沒給沈伯洋；不然就是綠營名嘴請大家不要收看辯論，「辯輸就翻桌」也掩蓋不了沈「只會加Line跟算塔羅牌」的標籤。

第三，凌濤說，蔣萬安面對辯論誠懇踏實，口才不是能言善辯，但認真努力、與幕僚合作無間，給市民最清楚的都更措施及市政願景；反觀，沈伯洋外傳有馬永成、黃重諺、張惇涵襄助，但他下車時連吳思瑤都沒仔細面對，顯然是「飄了」，幕僚建議不看在眼裡，沈對辯論自承沒有多做準備，「彷彿自己最強」，連最懂他的曹興誠都曾阻止他辯論，慎防破綻。

凌濤提到，回顧時任台北市長候選人陳時中2022年9月3日發佈自以為幽默的廁所影片，展露輕浮、人設爆掉；這次選前20幾天，民進黨在北市推出沈伯洋用包裝策略，再次失效；反之，蔣萬安一句「蔣萬安就是蔣萬安」凸顯4年來紮實耕耘市政的人設一致，搭配石舫亘溫暖誠懇掃街，在市政挺市民、在市場跟市民站在一起。

凌濤還說，他在桃園參加體育活動、在地里長的競選總部成立大會，明顯感受到藍營士氣大振，許多市民豎起大拇指稱讚這兩天藍營的辯論表現太好了，代表「空戰」的議題，已漸轉化成為「陸戰」的熱度，「陸空合擊」的這股氣勢必須一鼓作氣，延續到選前，才能替藍營戰將奠定勝基。

凌濤表示，11月28日，是北北基桃、更是北台灣發展的關鍵一役，藍營士氣高昂，但仍不能鬆懈，必須站出來「繼續挺善良」，才能延續張善政、蔣萬安、謝國樑、李四川全壘打的基礎，串聯起北北基桃的聯合治理發展。

凌濤 辯論 北市 2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安

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