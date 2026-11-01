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李四川土城拋大漢溪捷運縱貫線 鄭麗文四度站台挺林金結

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川（右）今天出席與林金結的土城聯合競選總部成立大會，與林金結（中）一同手持象徵「凍蒜」的蒜頭籃，為林金結（中）加油打氣。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（右）今天出席與林金結的土城聯合競選總部成立大會，與林金結（中）一同手持象徵「凍蒜」的蒜頭籃，為林金結（中）加油打氣。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天與市議員候選人林金結在土城舉行聯合競選總部成立大會，國民黨主席鄭麗文、前中廣董事長趙少康等人到場站台。李四川提出大漢溪捷運縱貫線及AI高科技產業廊帶等政見，盼串聯土城與新北各產業聚落；鄭麗文則第四度為林金結站台，呼籲支持者集中選票。

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成立大會上午在土城金城駕訓場舉行，新北市長侯友宜、議長蔣根煌先陪同林金結前往五穀先帝廟參拜，祈求地方平安及選戰順利。隨後林金結在祥獅、戰鼓引導下進場，現場支持者揮舞旗幟、高喊「凍蒜」，鄭麗文也為林金結披掛彩帶、授予戰旗。前國民黨副主席連勝文、立委羅明才、葉元之等人也到場助講。

李四川表示，未來將推動大漢溪捷運縱貫線，由民生汐止線向西延伸，串聯三重、新莊、塭仔圳及土城，並銜接三鶯線，改善新北東西向交通，讓各地區生活圈更加緊密。

產業發展方面，李四川提出AI高科技產業廊帶構想，規畫興建蘆社大橋，結合台64、台65線，串聯北士科、南港軟體園區、內湖科學園區，以及五股、板橋、土城、樹林等產業聚落，盼帶動地方產業升級，為年輕世代創造更多就業機會。

李四川說，自己累積40餘年工程及市政經驗，未來將持續推動各區建設，也感謝土城鄉親及地方里長長期支持。

鄭麗文表示，這已是她第四度為林金結站台，林金結這次抽中4號，正好與站台次數相同。她也笑稱林金結為選舉已瘦了6公斤，「真的拚命在選」，若再瘦幾公斤會更帥，引來現場笑聲與掌聲。

鄭麗文肯定林金結長期投入地方服務，形容她是地方的「定心丸」、「定海神針」，無論遇到多困難的地方事務，都會努力協助解決。她也稱讚新北市議會國民黨團與市府合作密切，不只是五星級團隊，更是「鑽石團隊」。

談到新北市長選戰，鄭麗文表示，李四川歷任台北縣、新北市、高雄市及台北市副首長，具有豐富市政經驗，也與台北市長蔣萬安合作默契良好，期待未來透過雙北合作帶動區域發展，呼籲支持者團結，力挺李四川及林金結。

趙少康則表示，過去多次陪同林金結搭乘宣傳車拜票，發現她幾乎能叫出每位里長及選民的名字，相當「接地氣」。他也指出，林金結將選舉補助款全數捐出，用於公共建設與兒童教育，平時關注長者福利、教育、停車場及寵物公園等議題，認為她的服務範圍廣泛，甚至具備參選立委的條件。

趙少康也談到雙北建設資源落差，認為新北需要具有工程專業、能向中央爭取資源的市長，盼李四川帶領新北推動更多建設。他呼籲鄉親不僅要讓林金結當選，更要給予高票支持，讓她在議會有更強的民意後盾。

林金結表示，感謝地方里長、支持者及各界貴賓長期支持，競選總部成立不只是選舉活動，更代表對地方的承諾與責任。未來將持續投入土城地方建設、民生福利及產業發展，並呼籲鄉親支持她與李四川，共同推動新北市政。

國民黨新北市議員候選人林金結今天在土城金城駕訓場舉行聯合競選總部成立大會。記者張策／攝影
國民黨新北市議員候選人林金結今天在土城金城駕訓場舉行聯合競選總部成立大會。記者張策／攝影

國民黨新北市議員候選人林金結（左）今天在土城聯合競選總部成立大會上致詞，感謝地方鄉親長期支持，強調未來將持續推動地方建設、民生福利及產業發展。記者張策／攝影
國民黨新北市議員候選人林金結（左）今天在土城聯合競選總部成立大會上致詞，感謝地方鄉親長期支持，強調未來將持續推動地方建設、民生福利及產業發展。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（左二）今天出席與市議員候選人林金結（左一）在土城舉行的聯合競選總部成立大會，提出大漢溪捷運縱貫線及AI高科技產業廊帶等政見，盼改善新北東西向交通，帶動土城及周邊地區產業發展。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（左二）今天出席與市議員候選人林金結（左一）在土城舉行的聯合競選總部成立大會，提出大漢溪捷運縱貫線及AI高科技產業廊帶等政見，盼改善新北東西向交通，帶動土城及周邊地區產業發展。記者張策／攝影

李四川 林金結 鄭麗文 2026九合一選舉 新北市選舉

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