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小雞選情冷...趙少康引李國鼎往事力挺陳冠安：讓一流人才當選

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市港湖議員候選人陳冠安今內湖競選總部成立茶會，趙少康、立委李彥秀、羅智強等人到場力挺。圖／港湖議員候選人陳冠安提供
國民黨台北市港湖議員候選人陳冠安今內湖競選總部成立茶會，趙少康、立委李彥秀、羅智強等人到場力挺。圖／港湖議員候選人陳冠安提供

國民黨台北市港湖議員候選人陳冠安今內湖競選總部成立茶會，趙少康、立委李彥秀、羅智強等人到場力挺。趙少康盛讚陳冠安兼具專業、勤奮與戰力，充分展現「唯勤唯誠」的精神，更引用40年前李國鼎先生勉勵自己的故事，強調一流人才就應該進入政府服務。

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趙也呼籲港湖鄉親「一人拉十票」，絕對不能讓最認真、最年輕的新人陳冠安成為落選頭。

趙少康表示，自己很早就認識陳冠安，深知他是一位非常優秀的年輕人。過去一年多來，陳冠安走了147萬步、超過900公里，踏遍港湖59個里，親自投遞8萬個信箱，累計260多次市場問候、160多次路口拜票，「選民在哪裡，冠安就在哪裡」。趙少康也高度肯定陳冠安的勇氣與戰力，提到日前蔣萬安市長前往內湖737商圈掃街時，面對吳欣岱到場抗議，陳冠安就挺身而出、嗆退對方，展現「一夫當關」的氣勢。

趙分享40年前自己剛從美國返台時，李國鼎先生曾勉勵他，如果優秀的年輕人都不願意擔任公職，就可能讓三流人才進入政府、制定三流政策，最後即使一流人才留在民間，也會因為錯誤政策而受苦。

趙少康強調，像陳冠安這樣優秀、專業、勤快，又有勇氣的年輕人，更應該進入議會。今年整體選情相對冷淡，對新人尤其不利，陳冠安更是港湖選區最危險的新人，需要大家共同支持。

立委李彥秀表示，陳冠安過去擔任自己的幕僚時，就展現優秀的政策能力與專業素養，投入港湖選戰後，更讓她看到自己過去勤走基層的身影。陳冠安為了深入基層，已經走破五雙鞋，活動現場更秀出李彥秀兩個月前送的新鞋，如今鞋底已幾乎磨平，成為勤跑基層最直接的見證。

立委羅智強盛讚陳冠安是國民黨青年世代中「戰功卓著」的優秀人才。過去幾年，陳冠安先後協助江啟臣、柯志恩、李彥秀及自己，在不同政治戰場上並肩作戰，累積豐富的政策與選戰經驗。羅智強指出，正因為太有戰力，陳冠安去年也遭到綠色司法迫害，但他始終展現堅毅性格，沒有因此退縮，是國民黨非常需要的年輕戰將。

陳冠安表示，自己從基層政治幕僚出身，深知民意代表不只有服務熱忱，更必須具備扎實的政策能力。因此，內湖競選總部特別規劃一整面「政策牆」，完整呈現自己的經歷與港湖建設政見，讓鄉親不只能認識候選人，更能了解具體政策主張。

陳也將競選總部打造成親子友善空間，設置多項兒童遊戲器材，延續過去舉辦十多場室內親子活動的成果。他表示，希望競選總部不只是選舉據點，更是社區居民交流與親子同樂的空間，歡迎港湖鄉親隨時帶著孩子前來遊玩。

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