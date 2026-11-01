影／韓國瑜南投力挺許淑華 開酸有人「大小目」：只看台積電

南投縣長許淑華和草屯鎮長簡賜勝聯合競總今成立，立法院長韓國瑜站台，他大讚許淑華「漂亮」行銷南投占便宜，仍關心弱勢，更意有若指暗酸「一個縣市長、總統，若『大小目』只看台積電或上市公司，不重視百姓，不是一個成功的首長」。

立法院長韓國瑜表示，縣市長是父母官，也代表縣市，許淑華勤政走遍13鄉鎮市，就連山區都有她的足跡，更懂感謝南投鄉親對她的栽培，而全心全意為縣政打拚，每天在外面跑、不停的跑，口碑非常好，也讓縣民覺得有面子

此外，由於南投縣不靠海，若要發展「東西一定要賣出，人一定要進來」，茶葉及農特產要是賣不出去，南投人就要吃苦了，所許淑華推銷南投縣產品不遺餘力，也一定要成為觀光大縣，讓人進來南投觀光消費，農特產也讓吃過用過的都說好。

韓國瑜在台上大讚許淑華，許淑華長得很漂亮，推銷起來占便宜，是所有縣民希望的化身，她讓外面的人產生非常好的印象，更透露她私下聊天談照顧縣民，更關心身心障、中低收等弱勢族群，特別關注社會角落需要被重視的人，很了不起。

之後，他話鋒一轉，意有所指的說，「如果一個縣市長、一個總統，每天眼睛只看著台積電，每天就是『大小目』，只看上市公司，對小老百姓不重視，這不是一個成功的首長」，許淑華關心弱勢，也是一個政治人物對選民最神聖的允諾。

韓國瑜強調，一個好的父母官，選民一定要發自內心愛護他們，一定要讓他們連任，連任之後父母官再回過頭來，一心一意照顧老百姓，台灣的民主政治才會進行善的循環，所以拜託南投鄉親要支持最棒的縣長許淑華和鎮長簡賜勝繼續連任。

南投縣長許淑華（左3）和草屯鎮長簡賜勝（右3）成立聯合競總，立法院長韓國瑜（左4）站台。記者賴香珊／攝影

南投縣長許淑華（左2）和草屯鎮長簡賜勝（右3）成立聯合競總，立法院長韓國瑜（左3）站台。記者賴香珊／攝影