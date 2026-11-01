黃國昌看台北市長辯論喊太離譜 沈伯洋連花心思準備補足都做不到

台北市長候選人首場電視辯論會落幕，民眾黨主席黃國昌今天表示，兩家主辦電視台事前提供媒體提問題目，要選市政卻不熟市政，的確是個問題。但是更嚴重的問題，連花點心思準備補足都做不到，這真的是太離譜了。

TVBS與三立電視台共同舉辦2026年台北市長候選人電視辯論會，尋求連任的台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天首度正面交鋒，雙方在都市更新、市民大道廊道串聯、樹木保育、營養午餐、舉辦雙城論壇等議題直球對決。

黃國昌今天在臉書發表，昨天YouTube直播台北市長政見辯論的評論，民眾黨台北市議員候選人許甫提到媒體提問有事先給候選人，當時他還半信半疑、不太敢相信，心想如果事前拿到題目，怎麼可能回答的如此不知所云，結果還真的是上周四已經提供。

黃國昌暗指沈伯洋，要選市政卻不熟市政，的確是個問題，但是更嚴重的問題在於，連花點心思準備補足都做不到，這真的是太離譜了。