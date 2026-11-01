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看台北市長辯論 童子瑋：沈伯洋選擇對話 蔣萬安選擇對戰、像戰狼
台北市長參選人蔣萬安、沈伯洋辯論，成為政壇話題。基隆市長參選人童子瑋分析，沈伯洋選擇與市民「對話」，蔣萬安選擇「對戰」。蔣可能訴求讓國民黨支持者更熱情一點，呈現的比較像「戰狼」。
童子瑋今天在基隆市議員鄭文婷、張之豪等人陪同下，前往中山區掃街拜票，受到民眾歡迎，還有紅豆餅業者送上紅豆餅，為童子瑋和團隊成員打氣。
童子瑋說，這幾天走訪大街小巷，民眾非常熱情，他非常感動，非常開心，也非常有信心，這個體感溫度和市民的溫度是最準的，相信繼續走下去，一定會得到更多的認同。
對於台北市長辯論，童子瑋認為，一個選擇跟市民對話，另一個的選擇是對戰。沈伯洋比較強調跟市民對話，維持他一貫的溫柔說明的風格。蔣萬安呈現比較像「戰狼」，可能目標是訴求讓國民黨的支持者更熱情一點。
童子瑋表示，兩人有好有壞，但他感覺沈伯洋不管問什麼問題，蔣萬安因為稿都已經寫好了，所以問A，他一樣答B，他的感覺是這樣，即便你問蔣中午吃什麼，他可能回答還是一樣。
童子瑋11月10日將與競選對手謝國樑在網路節目辯論，童說，從頭到尾、從開始到現在，他都不斷的論述基隆的未來市政願景，還有基隆市未來的發展方向。「我們都是基隆人」，很希望基隆可以從基礎建設跟基礎公共生活品質開始改善起，所以還是會強調市政願景跟市政期待，還有市政的優先順序。
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