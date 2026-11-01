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選前衝刺 蘇巧慧連跑三重、板橋、鶯歌3區催票

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）上午出席與民進黨議員候選人陳俊維（中）三重蘆洲聯合競總成立，爭取選民支持。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）上午出席與民進黨議員候選人陳俊維（中）三重蘆洲聯合競總成立，爭取選民支持。記者葉信菉／攝影

選戰倒數27天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午連跑三場議員聯合競選總部成立大會，為三重市議員候選人陳俊維、板橋市議員戴瑋姍及鶯歌市議員卓冠廷站台。蘇巧慧呼籲支持者把握最後衝刺階段，也針對各區提出地方建設願景，包括打造「三重2.0」、加速板橋都市更新，以及將鶯歌打造成工藝之城，串聯地方建設，讓新北29區都亮晶晶。

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蘇巧慧上午先赴三重出席陳俊維競總成立大會，現場與歌手林姍合唱競選歌曲「粉紅超跑」。蘇巧慧表示，陳俊維雖是政治新人，但具備中央及地方歷練，也擅長透過短影音與民眾溝通，期盼三重隊這次能夠全壘打，讓新世代為地方服務。

蘇巧慧提出「三重2.0」願景，表示將加速第二行政中心完工啟用，推動新北市立聯合醫院三重院區增建第三醫療大樓，並持續監督新北市立圖書館第二總館進度，同時爭取增設停車場，從行政、醫療、文化及交通等面向改善生活機能。

蘇巧慧隨後前往板橋出席戴瑋姍聯合競總成立大會。她表示，戴瑋姍問政表現優秀，不僅為地方爭取建設，也積極替市民權益把關，希望鄉親繼續支持。蘇巧慧指出，板橋是新北人口最多的行政區，未來將加速都市更新、活絡商圈，推動板橋醫療園區如期啟用，並打造浮洲數位軟體新創園區，帶動產業發展。

蘇巧慧出席鶯歌卓冠廷聯合競總成立大會。她表示，卓冠廷問政專業、敢衝敢言，長期深耕地方，自己從政的起點也是從鶯歌出發，感謝地方人士多年來共同努力，推動三鶯線通車、鳳鳴車站完工啟用，以及打通大漢溪左岸堤外便道、增設鶯歌車站電扶梯等建設。

蘇巧慧表示，未來若有機會帶領市府團隊，將進一步整合鶯歌在地品牌與北台灣陶藝資源，打造鶯歌成為工藝之城，讓在地陶藝文化與匠人精神走向國際。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前）上午出席與民進黨議員候選人陳俊維（後）三重蘆洲聯合競總成立，爭取選民支持。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（前）上午出席與民進黨議員候選人陳俊維（後）三重蘆洲聯合競總成立，爭取選民支持。記者葉信菉／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）上午出席與民進黨議員候選人陳俊維（右）三重蘆洲聯合競總成立，爭取選民支持。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（中）上午出席與民進黨議員候選人陳俊維（右）三重蘆洲聯合競總成立，爭取選民支持。記者葉信菉／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）上午出席與民進黨議員候選人陳俊維三重蘆洲聯合競總成立，爭取選民支持。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）上午出席與民進黨議員候選人陳俊維三重蘆洲聯合競總成立，爭取選民支持。記者葉信菉／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）上午出席與民進黨議員候選人陳俊維（左）三重蘆洲聯合競總成立，談到昨天台北市長的辯論，蘇巧慧表示看完她非常羨慕，因為不論是高雄或台北都有辯論會，可以表達自己的政見或願景。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右）上午出席與民進黨議員候選人陳俊維（左）三重蘆洲聯合競總成立，談到昨天台北市長的辯論，蘇巧慧表示看完她非常羨慕，因為不論是高雄或台北都有辯論會，可以表達自己的政見或願景。記者葉信菉／攝影

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