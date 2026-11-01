尤淨寬競總成立父女激動落淚 謝龍介挺喊拆水庫光電板

國民黨台南市議員候選人尤淨寬今在六甲區成立競選總部，正式承接市議員父親尤榮智棒子，父女倆在台上一度激動落淚，國民黨台南市長候選人謝龍介也到場力挺，除再度叫板對手陳亭妃市政辯論，也強調若當選將拆除烏山頭水庫太陽能光電板。

尤淨寬是現任市議員尤榮智女兒，是美國南加州大學（USC）英語教育研究所碩士，拿到碩士學位後放棄美國優渥待遇，8年來跟隨父親服務選民，這次披掛上陣，敦請前大內鄉長楊信基任主任委員、前縣議員姜金堂為執行總幹事，實力被外界看好。

尤淨寬競總今上午近11時在六甲民眾服務社前成立，現場湧入近2000人，現場熱鬧滾滾，在當地二甲宋江陣護送下，尤淨寬、尤榮智、國民黨台南市長候選人謝龍介、民眾黨台南市主委顏耀星等人到場，在熱情支持者爭相搶著握手，進場花了10多分鐘才上台，眾人高喊凍蒜，會場熱鬧滾滾。

市議員蔡育輝稍後也趕至，他指出，8年來看著尤淨寬一步一腳印跟著父親尤榮智腳步學習，累積服務經驗已能順利承接，尤其具備高學歷國際觀，一定不會辜負鄉親支持。

尤淨寬看著滿場人潮難掩情緒激動，跟父親尤榮智相擁落淚，她說，8年來跟著父親身邊，才知道為何父親總是忙服務不在家，8年來跟著父親在選區不分黨派服務，要為曾文區鄉親爭取建設、權益，鄉親們就是她最大的靠山。她強調，鄉親一句話，淨寬一定衝第一，不會辜負鄉親期望。

謝龍介也說，民進黨不論在中央或台南都執政太久了，謝龍介嚴肅說，台南鄉親給民進黨機會，迄今執政超過30年來，但這些年來官商勾結問題浮現；例如爐碴亂埋、水庫種電、消防車輛採購弊端，他指出，有機會當選市長，一定會把市府清乾淨還給鄉親。更強調，民進黨亂種電，連烏山頭水庫也不放過，若自己當選，一定第一時間拆除，保障鄉親們飲用水安全。

國民黨台南市議員候選人尤淨寬今在六甲區成立競選總部，現場熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影

尤淨寬看著滿場人潮難掩情緒激動，跟父親尤榮智落淚。記者謝進盛／攝影