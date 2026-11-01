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嘉義縣長選戰吹童趣風！蔡易餘扮動漫英雄、吳品叡AI打怪吸睛

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣長候選人蔡易餘（中）化身動漫「我的英雄學院」角色「歐爾麥特」，與裝扮成不同角色的民眾合影，為選戰增添童趣。圖／蔡易餘服務處提供
嘉義縣長候選人蔡易餘（中）化身動漫「我的英雄學院」角色「歐爾麥特」，與裝扮成不同角色的民眾合影，為選戰增添童趣。圖／蔡易餘服務處提供

嘉義縣長選戰吹起童趣風！民進黨候選人蔡易餘化身人氣動漫英雄「歐爾麥特」，參與萬聖節踩街活動，並預告推出親子樂園；無黨籍候選人吳品叡則有支持者運用AI製作闖關遊戲，讓Q版吳品叡丟檸檬打怪、挑戰「25年老牆」。兩名候選人分別透過動漫變裝與線上遊戲增添選戰趣味，吸引親子及年輕族群關注。

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蔡易餘昨參加「資優生萬聖節千人踩街活動」，裝扮成日本動漫「我的英雄學院」角色歐爾麥特，與大小朋友互動。他表示，歐爾麥特承接歷代傳承的力量，如同嘉義縣從前縣長陳明文、張花冠到縣長翁章梁，歷任縣長接力推動建設，他也準備承接下一棒。

蔡易餘同時宣布，11月14日至27日將舉辦「雙菜魚親子樂園」，設置大型氣墊、旋轉木馬、阿里山小火車等設施，假日增加泡泡遊戲及舞台表演。他也提出「好孕369」生育補助政見，第一胎3萬元、第二胎6萬元、第三胎9萬元、第四胎以上12萬元，並以一鄉鎮至少一處公共托育設施為目標。

另一方面，吳品叡競選團隊表示，一名支持者利用AI生成平台，不到一天便完成「為嘉義勇敢一次」網頁闖關遊戲。玩家操控綁馬尾、戴紫色蝴蝶結的Q版吳品叡，發射寫有「+1」的檸檬，挑戰青年離鄉、低薪、托育、長照等問題怪，最終迎戰「25年老牆」。

遊戲背景結合高鐵嘉義站、蒜頭糖廠、布袋高跟鞋教堂、朴子配天宮及阿里山等地標，過關後還能解鎖政見。最終魔王會丟出「派系」、「照舊」、「明文」等小磚怪，玩家取得鍋鏟武器後，可發射巨大檸檬擊破老牆，將政治訴求融入遊戲設計。

吳品叡表示，支持者自發創作展現嘉義民間人才與AI應用潛力，未來縣政治理應善用科技，推動AI智慧防災決策平台及縣級AI教育中心。她也錄製影片邀請民眾挑戰遊戲，將得分截圖分享至臉書粉絲專頁。

兩名候選人分別以實體親子活動與線上互動遊戲接觸民眾，讓嘉義縣長選戰除了政策攻防，也出現不同形式的選舉宣傳。

嘉義縣長候選人吳品叡拿起手機體驗支持者自製的AI闖關遊戲，透過遊戲互動呈現青年、托育及長照等政策議題。圖／吳品叡服務處提供
嘉義縣長候選人吳品叡拿起手機體驗支持者自製的AI闖關遊戲，透過遊戲互動呈現青年、托育及長照等政策議題。圖／吳品叡服務處提供

嘉義縣長候選人蔡易餘（中）參加萬聖節千人踩街活動，與各式動漫、卡通造型的參與者合影，現場充滿節慶氣氛。圖／蔡易餘服務處提供
嘉義縣長候選人蔡易餘（中）參加萬聖節千人踩街活動，與各式動漫、卡通造型的參與者合影，現場充滿節慶氣氛。圖／蔡易餘服務處提供

嘉義縣長候選人吳品叡展示支持者利用AI製作的「為嘉義勇敢一次」網頁闖關遊戲，玩家可操控Q版吳品叡丟檸檬打怪。圖／吳品叡服務處提供
嘉義縣長候選人吳品叡展示支持者利用AI製作的「為嘉義勇敢一次」網頁闖關遊戲，玩家可操控Q版吳品叡丟檸檬打怪。圖／吳品叡服務處提供

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