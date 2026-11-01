蔣萬安沈伯洋首場辯論會誰占上風？ Cheap分析這樣說

台北市長選戰昨天舉行首場辯論會，現任市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋正面交鋒。網紅Cheap發文評論兩人辯論表現，認為蔣萬安充分發揮現任優勢，對市政法規相當熟悉，在整場辯論中掌握主導權，「難怪一堆綠名嘴只能酸只會背稿」；至於沈伯洋則因政策細節遭質疑「市政不熟」，未能有效延續攻勢。

「蔣萬安很明顯占上風」，網紅Cheap昨在臉書發文分析，蔣萬安交叉詰問策略精準，利用現任市長優勢及對市政法規的熟悉度，在辯論前半段以市政議題「突襲」沈伯洋，包括大同區斯文里二期都更涉及的松山機場航高限制、市民大道高架下停車格數量與客滿時數，以及內湖條通6-8米寬度能否種樹與設車架，質疑沈伯洋「懂口號但不懂實作」的罩門。

Cheap指出，辯論後半段，蔣萬安則轉向雙城論壇、廢死、毒駕修法投票缺席、大罷免及財劃法等政治議題，這讓沈伯洋完全打亂了進攻節奏，花一堆時間去談「十年前發文」、「比例原則」與「我不是卓榮泰/蘇巧慧」。

Cheap說，沈伯洋主攻蔣萬安的「市政SOP失靈」與「出席率」，包括會議缺席、東門市場茄苳樹遭移除、公館圓環交通壅塞及松山機場遷建等議題，藉此打擊市府行政效率。但蔣萬安以「重大事件市長親自開專案會」、「個案徹查懲處」以及「事故率全面降52%（A1+A2+A3）」等數據迅速築起防線；沈伯洋因此沒辦法持續咬住一兩個致命弊案深挖，反而問題發散，削弱了攻擊力道。

Cheap也提到，沈伯洋提出許多創新名詞，包括「Debug松」、「政策島」、「捷運報」、「健身小巴」及「家長版1999」，想營造科技治理與同理心的形象，但被蔣萬安抓到小辮子打臉。例如沈伯洋提出「雙導師制」與「0-6歲每週免費臨托4小時」，蔣萬安則以保母人力缺4倍、現有導師荒當場質疑，沈伯洋只能以「滾動式修正、逐步推行」防守。

此外，沈伯洋談及營養午餐政策時，口誤將「三章一Q」說成為「三規一張」，被蔣萬安緊抓不放，Cheap認為，這坐實了蔣萬安一開始說的「市政不熟」。

針對沈伯洋的結辯，Cheap表示，是走溫情路線，從五分埔長大的記憶、女兒的擁抱，講到「把光芒帶回市民眼神」，試圖以「市民主義」、「新政治文化」淡化前幾輪被猛攻的狼狽。這真的很讚，但也只對同溫層有效，所以會看到很多支持者說看到快哭了、被PUMA老師感動到了。但問題是這些人本來就會投你，對於在乎市政實質管理、講求效率的中間選民而言，就弱了點

Cheap總結，蔣萬安此次辯論真的有備而來，展現了強大的現任優勢與市政熟稔度，「你真的有看整場辯論，蔣萬安在這場辯論，就是實質掌控了大局，佔據明顯上風」、「你管他是不是『背』的」。