聽新聞
0:00 / 0:00
洋流彩虹飄帶掀熱潮！沈伯洋競總湧現排領人潮
民進黨台北市長參選人沈伯洋競選團隊表示，沈伯洋昨天參與同志遊行並發放限定版「洋流彩虹飄帶」，今天競選總部接續限量發送，現場大排長龍，展現民眾力挺多元平權理念。
沈伯洋競選團隊今天中午透過新聞稿表示，這次特別推出彩虹限定版飄帶，將「洋流」競選識別結合彩虹元素，象徵多元、平等與自由。繼昨天在同志遊行引發熱烈迴響後，今天競總再現排隊人潮，許多民眾趕來排隊索取，希望收藏這款別具意義的限定飄帶。
由於發放活動反應熱烈，有些民眾奔跑到場搶領，沈伯洋競選團隊提醒，欲領取者要記得「安全第一」，留意周遭交通及自身安全，現場有志工持續引導排隊動線。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。