洋流彩虹飄帶掀熱潮！沈伯洋競總湧現排領人潮

台北市長辯論昨天舉辦，對於辯論後民調，台北市長蔣萬安今天被問到，辯論表現對手沈伯洋贏7個百分點，支持度贏沈4個百分點的看法。蔣表示，昨天他也說過，關於辯論會表現，就讓所有市民朋友打分數，當然也很希望所有的好朋友，「能夠有機會回顧這一次的辯論會，能夠去看完整辯論會的內容。」

2026-11-01 11:30