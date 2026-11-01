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洋流彩虹飄帶掀熱潮！沈伯洋競總湧現排領人潮

中央社／ 台北1日電

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選團隊表示，沈伯洋昨天參與同志遊行並發放限定版「洋流彩虹飄帶」，今天競選總部接續限量發送，現場大排長龍，展現民眾力挺多元平權理念。

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沈伯洋競選團隊今天中午透過新聞稿表示，這次特別推出彩虹限定版飄帶，將「洋流」競選識別結合彩虹元素，象徵多元、平等與自由。繼昨天在同志遊行引發熱烈迴響後，今天競總再現排隊人潮，許多民眾趕來排隊索取，希望收藏這款別具意義的限定飄帶。

由於發放活動反應熱烈，有些民眾奔跑到場搶領，沈伯洋競選團隊提醒，欲領取者要記得「安全第一」，留意周遭交通及自身安全，現場有志工持續引導排隊動線。

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