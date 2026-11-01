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張啓楷登門邀辯論遭拒 王美惠反嗆：不用辯論，我比你更懂嘉義

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長候選人張啓楷（右）親赴王美惠競選總部，手持辯論邀請函，王美惠競總執行總幹事徐文志（左）在門口婉拒收受，雙方當面交涉。記者李宗祐／攝影
嘉義市長候選人張啓楷（右）親赴王美惠競選總部，手持辯論邀請函，王美惠競總執行總幹事徐文志（左）在門口婉拒收受，雙方當面交涉。記者李宗祐／攝影

嘉義市長選戰辯論議題持續延燒，藍白共推市長候選人張啓楷今天上午親赴民進黨市長候選人王美惠競選總部，遞交11月7日市政辯論邀請函，卻遭王美惠競選團隊婉拒收受，雙方一度僵持，警方在場戒備。王美惠隨後反擊，批評張啓楷登門作秀、妨礙競總正常運作，直言「不用辯論，我絕對比你更清楚嘉義需要什麼」，雙方隔空交鋒，讓選戰火藥味再度升高。

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張啓楷上午在競選團隊陪同下，手持裝有辯論邀請函的牛皮紙袋前往王美惠競總，現場警方嚴陣以待。王美惠競選團隊執行總幹事徐文志、後援會副會長張裕隆等人守在門口，委婉拒絕收受邀請函，雙方一度僵持，氣氛緊張，但過程仍保持理性。張啓楷最後未能當面交付邀請函，在競總外接受媒體聯訪表達辯論立場。

張啓楷表示，台北、高雄市長候選人接連舉行政見辯論，嘉義市沒有理由不能辦。他說，許多市民期待透過理性、平和的公開辯論，了解候選人對城市發展的願景、政見及執行能力，自己已多次邀請王美惠辯論，卻始終未獲正面回應，因此親自登門遞交邀請函。

張啓楷說，希望11月7日舉辦市政辯論會，也邀請電視台共同承辦，形式可比照台北、高雄，由雙方發表政見、交叉詰問或接受媒體提問，討論經濟發展、高齡化、少子化及青年就業等議題，讓市民了解候選人將如何帶領嘉義市。

張啓楷也質疑，王美惠至今未提出足夠具體的市政規畫，並提及立法院近期毒駕加重刑責及65歲以上長者健保費補助等議題，要求王美惠對相關表決與政策立場向市民交代。他說，辯論正是讓雙方公開接受檢驗的機會，仍期待王美惠改變心意，願意坐下來討論。

對此，王美惠透過競總回應，自己從助理做起，歷任議員、立委，深耕嘉義22年，對市民需求、地方建設及城市未來發展，比張啓楷更加熟悉。她反問張啓楷「你在嘉義住過幾個月？」並表示「不用辯論，我絕對比你更清楚嘉義需要什麼」，批評對手不是到了選舉才臨時抱佛腳，更不能靠登門作秀假裝了解嘉義。

王美惠說，22年來處理上萬件選民服務，參與無數場會勘及協調，長期陪伴地方鄉親，未來市政藍圖也已陸續向市民報告，將以具體政策接受檢驗，而不是靠一場辯論證明對城市的了解。

王美惠進一步批評，競總服務處是服務市民的地方，張啓楷卻為了選舉聲量登門，妨礙正常運作，形容這是「侵門踏戶、叫囂撒野」，把無禮當勇敢、鬧場當本事，更是難看又低劣的選舉招數。她說，嘉義市是民主聖地，民主競爭最基本的是相互尊重，不應把民主當成撒野的藉口。

張啓楷則表示，仍會持續爭取辯論機會，只要王美惠同意，雙方即可討論細節，盼11月7日能讓嘉義市民透過公開辯論，直接比較兩名候選人的施政理念與城市願景。

嘉義市長候選人張啓楷（右）登門邀請王美惠辯論，與競總執行總幹事徐文志（左）當面溝通，雙方各持立場，一度僵持但保持理性。記者李宗祐／攝影
嘉義市長候選人張啓楷（右）登門邀請王美惠辯論，與競總執行總幹事徐文志（左）當面溝通，雙方各持立場，一度僵持但保持理性。記者李宗祐／攝影

嘉義市長候選人張啓楷親赴王美惠競選總部邀請11月7日市政辯論遭拒，隨後在競總外展示邀請函並接受媒體聯訪，表示仍期待雙方公開辯論。記者李宗祐／攝影
嘉義市長候選人張啓楷親赴王美惠競選總部邀請11月7日市政辯論遭拒，隨後在競總外展示邀請函並接受媒體聯訪，表示仍期待雙方公開辯論。記者李宗祐／攝影

嘉義市長候選人張啓楷（右）在王美惠競選總部門口展示辯論邀請函，希望邀請王美惠11月7日公開辯論，但競選團隊未收下邀請函。記者李宗祐／攝影
嘉義市長候選人張啓楷（右）在王美惠競選總部門口展示辯論邀請函，希望邀請王美惠11月7日公開辯論，但競選團隊未收下邀請函。記者李宗祐／攝影

嘉義市長候選人張啓楷（右）登門遞交辯論邀請函，王美惠競選總部後援會長張裕隆（左）委婉拒收，並請張啓楷離開競總，雙方一度僵持。記者李宗祐／攝影
嘉義市長候選人張啓楷（右）登門遞交辯論邀請函，王美惠競選總部後援會長張裕隆（左）委婉拒收，並請張啓楷離開競總，雙方一度僵持。記者李宗祐／攝影

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