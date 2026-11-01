南化寶光聖堂建廟50周年 賴清德密訪提沈伯洋兼拉票

選戰倒數計時，賴清德總統今密訪台南南化玉山寶光聖堂，出席建廟50周年活動，會中更以「選賢與能」一詞，不忘向道親爭取支持，希望所提候選人都能當選。

玉山寶光聖堂今年適逢建廟50周年，廟內的無極天母殿與鐘鼓樓剛修建完工，12月將重啟6年來未曾舉辦的秋祭大典，賴清德總統今出席玉山寶光聖堂建廟50周年活動為非公開行程，事前主辦單位及總統府也未對外披露。

賴清德到場祝賀，提出他上任以來各項加薪減稅與社福政策，較國民黨執政時期有大幅度的增加。並稱政府所作之事與一貫道推廣社會關懷的精神一致。

賴清德指出，全球地緣政治變化快又大，在俄烏戰爭、以哈衝突與美伊大戰相繼發動，台灣受到大陸威脅無所不在，更面臨國內挑戰。

賴更以沈伯洋剛在台北市長辯論會上的最後一段話以禮運大同篇為訴求，提到內文中「人不獨親其親」的內涵，就是宗教與政府正在各自作的社會關懷與社會福利政策。

他提到，大同篇內的「選賢與能、講信修睦」尤其重要，強調自己在這次台灣地方選舉中，有責任找出好人才，以年輕世代扛起台灣未來，台灣才有前途。賴清德也不忘拜票，當場拜託道親助一臂之力，讓所提的候選人都能當選，讓台灣在新時代中能夠因年輕人的力量往前邁進。