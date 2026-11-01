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侯友宜新店喊交棒李四川 自曝黃心華競總榮譽主委「是我搶來的」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
前台北市長郝龍斌（右）今天出席新北市議員黃心華聯合競選服務處成立大會，回憶自己在新店成長的經歷，並肯定黃心華運用工程專業推動地方建設及科技防災。記者張策／攝影
前台北市長郝龍斌（右）今天出席新北市議員黃心華聯合競選服務處成立大會，回憶自己在新店成長的經歷，並肯定黃心華運用工程專業推動地方建設及科技防災。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天與新北市議員黃心華在新店舉行聯合競選服務處成立大會，新北市長侯友宜、前台北市長郝龍斌、前國民黨副主席連勝文及多名藍營立委到場力挺。侯友宜表示，自己在新北服務16年，即將把市政交棒給李四川，更透露黃心華競總榮譽主委是他主動爭取的，盼支持者協助黃心華順利連任。

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成立大會上午在新店北新藝術廣場登場，李四川約9時30分抵達，進場時支持者爆出熱烈歡呼，他沿途與民眾互動，致詞結束後隨即離場趕赴下一場行程；侯友宜則在10時過後抵達，同樣引發現場歡呼。前台北市長郝龍斌、前國民黨副主席連勝文、立委羅明才、洪孟楷、葉元之、台北市議員侯漢廷，以及唐敦舜、尹乃菁、董智森等人也到場站台力挺，展現藍營團結氣勢。

侯友宜表示，從副市長到市長，在新北服務16年，感謝大文山地區鄉親一路支持。他回顧過去與李四川在市府共事時，自己主要負責社會、教育、文化及運動等領域，李四川則負責工程建設，兩人分工合作、無縫接軌，如今即將卸任，希望將新北市政交棒給李四川。

侯友宜也大力推薦黃心華，表示自己非常重視第一屆議員當選後是否認真做事、兌現政見，「黃心華議員，我給他100分」。他舉碧瑤、錦繡山莊等地的邊坡安全問題為例，指出黃心華運用土木工程專業，與市府討論邊坡加固、監測及防護措施，工程初期幾乎天天到場，後續也持續監督進度。

侯友宜說，黃心華在議會問政不只提出問題，也會提出解決方法，與市府團隊共同討論。他更透露，這次黃心華競選總部的榮譽主任委員是自己主動爭取，「我的榮譽主任委員是搶來的」，因為第一屆議員爭取連任並不容易，希望地方鄉親繼續支持。

李四川則回顧過去在台北縣服務期間參與新店道路及地方建設的經驗，強調對大文山地區有深厚感情。他提出AI高科技產業發展構想，希望串聯北士科、五股、蘆洲、土城、新店寶高園區，以及汐止、南港、內湖等科技產業聚落，帶動新北產業發展；也談到未來研議捷運延伸至深坑等地區的構想。

李四川表示，自己與黃心華都是工程背景出身，黃心華不僅具有專業能力，也能在議會協助爭取地方建設與預算，呼籲支持者讓黃心華繼續留在議會服務。

黃心華表示，過去四年完成超過1000件免費房屋結構健康檢查，也為大新店地區山坡地社區爭取超過2000個衛星監測點，持續關注住宅結構、邊坡及公共設施安全。他也提到協調新店線軌道改善、偏遠地區自來水接管，以及錦繡社區擋土牆排水工程等地方服務成果。

針對未來交通建設，黃心華提出中和光復線延伸至新店十四張站的構想，表示已請專家研究新闢隧道及地下車站的可能方案，若李四川順利當選，將向他提出建議。此外，也將持續推動都更容積制度檢討、長者居家緊急救護通報、青年住宅、生育補助及老舊公共設施安全檢測等政策。

黃心華坦言，今年議員參選人數多，選票遭到分散，連任面臨重大考驗，呼籲支持者集中選票，讓大新店地區繼續保有具土木工程專業的議員。

郝龍斌則表示，自己從小在新店成長，早在黃心華擔任智庫工作時就認識對方，2018年曾勸進參選，直到2022年黃心華才同意投入選舉。他肯定黃心華運用工程專業推動科技防災，也呼籲支持李四川，強化雙北交通及市政合作。立委洪孟楷則表示，自己與黃心華認識十多年，未來將持續協助大文山地區向中央爭取資源。

連勝文致詞時則將李四川與桃園市長張善政相提並論，形容兩人都是腳踏實地、重視解決問題的工程師，還開玩笑說「張善政就是講國語的李四川；李四川就是講閩南語的張善政」。他也批評民進黨候選人蘇巧慧，不像李四川認真做事，還花錢在網路上買流量，把自己包裝得「好像白雪公主一樣」。

現場也談及昨天台北市長候選人辯論。立委羅明才以「等退潮了以後，哪一個人沒有穿褲子，我們就看得清清楚楚」暗酸沈伯洋；連勝文則針對沈伯洋提出的都更「陪伴說」開砲，指出自己位於天母的老家都更推動受阻，質疑究竟要陪伴想都更的住戶，還是阻礙都更的人。他直言，「我是一個中年大叔，我不需要另外一個中年大叔來陪我」，強調民眾需要的是有人協助解決問題。

李四川與黃心華最後呼籲支持者在11月28日投票支持兩人，盼延續新北市政建設，並由具有工程專業的團隊持續推動地方發展。

國民黨新北市長候選人李四川今天出席聯合競選服務處成立大會，提出串聯北士科、五股、蘆洲、土城及新店等地的AI高科技產業發展構想。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天出席聯合競選服務處成立大會，提出串聯北士科、五股、蘆洲、土城及新店等地的AI高科技產業發展構想。記者張策／攝影

前國民黨副主席連勝文（左）今天出席黃心華聯合競選服務處成立大會，針對沈伯洋提出的都更「陪伴說」表示，民眾需要的是解決問題，直言「我不需要另外一個中年大叔來陪我」。記者證實／攝影
前國民黨副主席連勝文（左）今天出席黃心華聯合競選服務處成立大會，針對沈伯洋提出的都更「陪伴說」表示，民眾需要的是解決問題，直言「我不需要另外一個中年大叔來陪我」。記者證實／攝影

國民黨新北市議員黃心華（中）今天在聯合競選服務處成立大會上細數四年問政成果，表示已完成逾千件免費房屋結構健康檢查，並持續推動坡地社區安全監測。記者張策／攝影
國民黨新北市議員黃心華（中）今天在聯合競選服務處成立大會上細數四年問政成果，表示已完成逾千件免費房屋結構健康檢查，並持續推動坡地社區安全監測。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天出席聯合競選服務處成立大會，提出串聯北士科、五股、蘆洲、土城及新店等地的AI高科技產業發展構想。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天出席聯合競選服務處成立大會，提出串聯北士科、五股、蘆洲、土城及新店等地的AI高科技產業發展構想。記者張策／攝影

國民黨立委羅明才（右）今天到新店為市議員黃心華站台，肯定黃心華的土木工程專業，也談及昨天台北市長候選人辯論，以「退潮後才知道誰沒穿褲子」暗酸沈伯洋。記者張策／攝影
國民黨立委羅明才（右）今天到新店為市議員黃心華站台，肯定黃心華的土木工程專業，也談及昨天台北市長候選人辯論，以「退潮後才知道誰沒穿褲子」暗酸沈伯洋。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今天到新店為市議員黃心華站台，稱讚黃心華運用土木工程專業協助地方建設，並透露自己主動爭取擔任黃心華競總榮譽主委。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今天到新店為市議員黃心華站台，稱讚黃心華運用土木工程專業協助地方建設，並透露自己主動爭取擔任黃心華競總榮譽主委。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（左二）今天出席聯合競選服務處成立大會，提出串聯北士科、五股、蘆洲、土城及新店等地的AI高科技產業發展構想。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（左二）今天出席聯合競選服務處成立大會，提出串聯北士科、五股、蘆洲、土城及新店等地的AI高科技產業發展構想。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今天到新店為市議員黃心華站台，稱讚黃心華運用土木工程專業協助地方建設，並透露自己主動爭取擔任黃心華競總榮譽主委。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今天到新店為市議員黃心華站台，稱讚黃心華運用土木工程專業協助地方建設，並透露自己主動爭取擔任黃心華競總榮譽主委。記者張策／攝影

侯友宜 李四川 黃心華 2026九合一選舉 新北市選舉

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