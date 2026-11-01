讚蔣萬安辯論會表現好 江啟臣：請大家拭目以待台中公辦辯論會

台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋昨天政見辯論會，受到各界關注。台中市長盧秀燕稱讚蔣萬安的表現非常的好，所以民調從辯論前小輸到小贏4%。國民黨台中市長候選人江啟臣也肯定蔣萬安的表現，也請大家拭目以待台中的公辦辯論會。

江啟臣今早參加國民黨中市議會副議長顏莉敏競總成立大會。江啟臣指出，蔣萬安昨天的表現充滿準備，最重要是讓市民了解蔣這4年紮紮實實對台北市政，以及為市民努力主治，非常肯定他的表現。

江啟臣也說，台中的公辦辯論會很快就要開始，請大家拭目以待，讓我們會好好準備，保持好的一面，呈現給所有市民，也希望讓市民了解他對市政的擘劃，還有做法與主張。