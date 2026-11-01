聽新聞
0:00 / 0:00
讚蔣萬安辯論會表現好 江啟臣：請大家拭目以待台中公辦辯論會
台北市長蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋昨天政見辯論會，受到各界關注。台中市長盧秀燕稱讚蔣萬安的表現非常的好，所以民調從辯論前小輸到小贏4%。國民黨台中市長候選人江啟臣也肯定蔣萬安的表現，也請大家拭目以待台中的公辦辯論會。
江啟臣今早參加國民黨中市議會副議長顏莉敏競總成立大會。江啟臣指出，蔣萬安昨天的表現充滿準備，最重要是讓市民了解蔣這4年紮紮實實對台北市政，以及為市民努力主治，非常肯定他的表現。
江啟臣也說，台中的公辦辯論會很快就要開始，請大家拭目以待，讓我們會好好準備，保持好的一面，呈現給所有市民，也希望讓市民了解他對市政的擘劃，還有做法與主張。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。