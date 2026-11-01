快訊

影／韓國瑜南投力挺許淑華 開酸有人「大小目」：只看台積電

11月交通新制1次看 台鐵發車前5分鐘可App訂票、郵局ATM存款上限至10萬

剛告別韓國前東家 李雅英宣布和台灣經紀公司結束合作！留台添變數

聽新聞
0:00 / 0:00

曹興誠批假辯論建議沈伯洋別再參加 徐巧芯酸：他也覺得沈表現差

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照

台北市長候選人電視辯論會落幕，聯電創辦人曹興誠在臉書說，這是一場假辯論，只是辯論比賽，看誰在口舌上可以電爆對手。國民黨立委徐巧芯在社群發文說，「看來曹董也覺得沈伯洋表現很差，只好這樣挽尊」；國民黨立委賴士葆也將沈比喻成海賊王中的冒牌魯夫，要求再次辯論，嘴上說是要再下戰帖，不如說是要申請補考。

2026九合一選舉

蔣萬安、沈伯洋電視辯論結束後，TVBS民調中心民調有47%認為沈伯洋表現較好，領先蔣萬安40%。曹興誠在臉書發文，認為這是一場假辯論，只是辯論比賽，看誰在口舌上可以電爆對手，質疑媒體提問人事先洩題，讓蔣萬安可以在家背答案，建議沈伯洋不必再去參加其他假辯論。

徐巧芯在Threads回應，曹興誠竟然說昨天的辯論是假辯論，看來曹興誠也覺得沈伯洋表現很差，只好這樣挽尊。

賴士葆指出，沈伯洋多次用動漫感，想打造成洋流之上的航海王蒙其D魯夫，沒想到辯論台一站，才發現是冒牌貨，現在要求再次辯論，嘴上說是要再下戰帖，不如說是申請補考，與其說都更要陪伴、戒毒靠塔羅牌，不如沈伯洋先多找幕僚陪伴勤做功課，自己給自己算一算。

曹興誠 辯論 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉 徐巧芯 電視辯論

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新聞幕後╱徐巧芯揭辯論「展現真實蔣萬安」 再提1關鍵：所有藍白的痛

「都更最需要的是陪伴」北市長辯論沈伯洋驚句 脆友：真正的問A答B

批沈伯洋辯論政策準備不足、執行配套不明 國民黨：市政不是喊口號

北市長辯論激戰！學者評沈伯洋天馬行空 蔣萬安攻守俱佳「有助吸引中間選民」

相關新聞

蔣萬安沈伯洋首場辯論會誰占上風？ Cheap分析這樣說

台北市長選戰昨天舉行首場辯論會，現任市長蔣萬安與民進黨候選人沈伯洋正面交鋒。網紅Cheap發文評論兩人辯論表現，認為蔣萬安充分發揮現任優勢，對市政法規相當熟悉，在整場辯論中掌握主導權，「難怪一堆綠名嘴只能酸只會背稿」；至於沈伯洋則因政策細節遭質疑「市政不熟」，未能有效延續攻勢。

柯文哲提醒「現任有優勢...不要怕洋流」 蔣萬安：有機會希望請益

年底選戰倒數27天，台北市長選舉電視辯論昨落幕，前市長柯文哲評這場辯論，認為符合預期，並提醒蔣萬安「不要害怕洋流，因為有自己現任優勢」。蔣今被問到未來有打算跟柯文哲見面？蔣說，「如果有機會，當然希望跟他請益。」

台北市長辯論會後 沈伯洋：面對蔣萬安問A答B心情有點沮喪 給題綱沒有不公平

台北市長選戰昨天舉辦首場辯論會，民進黨候選人沈伯洋今天受訪直言，蔣萬安辯論「問A答B」，甚至答覆有很多錯誤資訊甚至造謠，但受限於辯論規則無法一一回應，讓他心情很沮喪。不過昨天民調顯示有47%民眾認為沈表現較佳，沈則說，辯論市民自有公評，但整個支持度上本來就是追趕一方，還是要努力拚逆轉。

辯論後民調表現輸7個百分點、支持度贏4個百分點 蔣萬安喊話所有好友做一事

台北市長辯論昨天舉辦，對於辯論後民調，台北市長蔣萬安今天被問到，辯論表現對手沈伯洋贏7個百分點，支持度贏沈4個百分點的看法。蔣表示，昨天他也說過，關於辯論會表現，就讓所有市民朋友打分數，當然也很希望所有的好朋友，「能夠有機會回顧這一次的辯論會，能夠去看完整辯論會的內容。」

不讓王金平與陳其邁、賴瑞隆同台唱歌？柯志恩：不要見縫插針

高雄市義消總隊昨晚在林皇宮舉辦餐會，事後網路流傳身為全國義消總會長的立法院前院長王金平被高雄市長候選人柯志恩請下台影片，網友指責柯志恩不讓王金平與市長陳其邁及民進黨市長候選人賴瑞隆同台唱歌。柯志恩說，今早剛跟王金平見面，外界不要見縫插針。

首都市長辯論 林楚茵引民調：沈伯洋支持度再上升 繼續戒慎恐懼

台北市長選戰電視辯論會昨落幕，民進黨發言人、立委林楚茵引用TVBS最新民調指出，民進黨市長候選人沈伯洋辯論後支持度再上升，相較沈伯洋心中只有市民，反觀現任市長蔣萬安從頭到尾只會攻擊，民調也顯示市民不買單，「投票倒數27天，小水滴們繼續戒慎恐懼，票票入匭就會贏」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。