曹興誠批假辯論建議沈伯洋別再參加 徐巧芯酸：他也覺得沈表現差

台北市長候選人電視辯論會落幕，聯電創辦人曹興誠在臉書說，這是一場假辯論，只是辯論比賽，看誰在口舌上可以電爆對手。國民黨立委徐巧芯在社群發文說，「看來曹董也覺得沈伯洋表現很差，只好這樣挽尊」；國民黨立委賴士葆也將沈比喻成海賊王中的冒牌魯夫，要求再次辯論，嘴上說是要再下戰帖，不如說是要申請補考。

蔣萬安、沈伯洋電視辯論結束後，TVBS民調中心民調有47%認為沈伯洋表現較好，領先蔣萬安40%。曹興誠在臉書發文，認為這是一場假辯論，只是辯論比賽，看誰在口舌上可以電爆對手，質疑媒體提問人事先洩題，讓蔣萬安可以在家背答案，建議沈伯洋不必再去參加其他假辯論。

徐巧芯在Threads回應，曹興誠竟然說昨天的辯論是假辯論，看來曹興誠也覺得沈伯洋表現很差，只好這樣挽尊。

賴士葆指出，沈伯洋多次用動漫感，想打造成洋流之上的航海王蒙其D魯夫，沒想到辯論台一站，才發現是冒牌貨，現在要求再次辯論，嘴上說是要再下戰帖，不如說是申請補考，與其說都更要陪伴、戒毒靠塔羅牌，不如沈伯洋先多找幕僚陪伴勤做功課，自己給自己算一算。