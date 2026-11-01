柯文哲提醒「現任有優勢...不要怕洋流」 蔣萬安：有機會希望請益

年底選戰倒數27天，台北市長選舉電視辯論昨落幕，前市長柯文哲評這場辯論，認為符合預期，並提醒蔣萬安「不要害怕洋流，因為有自己現任優勢」。蔣今被問到未來有打算跟柯文哲見面？蔣說，「如果有機會，當然希望跟他請益。」

蔣萬安今天受訪表示，他昨天講得很清楚，當然非常謝謝柯文哲市長，過去對台北市政打下的基礎。對市政非常嫻熟，所以也謝謝柯，不管是大巨蛋、社會住宅、北士科，柯的相關的擘畫，也才能讓台北市政府在這四年，在這基礎上快速地建設台北，所以非常謝謝柯還有柯的團隊。

蔣也提到，當然每一位歷任的市長，不分黨派他都感謝，不管是黃大洲市長、陳水扁市長、馬英九市長，到郝龍斌市長，每一位大家都對台北市有具體的貢獻。他接下這棒子，當然也會在這樣的基礎之上，持續讓台北往前邁進。

媒體追問，未來有打算跟柯文哲見面？什麼時候有同台的機會？蔣萬安說，最重要非常謝謝柯前市長，柯對市政非常地了解，所以之前已經表達過，「如果有機會，當然希望跟他請益」，跟每一位對台北市有貢獻的市長，來好好地請教。也希望給一些建議，未來台北市可以怎麼樣，能夠推動更好的建設，來服務我們的市民朋友。