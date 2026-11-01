今早連跑4場競總成立 盧秀燕：台中很重要、要鞏固台中選情

台北市長選戰激烈，爭取連任的國民黨現任市長蔣萬安，對決民進黨候選人沈伯洋，兩位候選人鮮明的背景與政治路線，受外界關注。台中市長盧秀燕表示，不能只注意到台北市的選情，台中也很重要，今天她白天都會留在台中，鞏固台中的選情，不要大意失荊州。

盧秀燕今早參加國民黨中市議會副議長顏莉敏競總成立大會，盧秀燕指出，今天她白天都會留在台中，最主要原因是不能只關注台北，台中也非常重要，台灣之中，台中非常重要，國民黨台中市長候選人江啟臣及市議員的選情也必須鞏固好，所以今天光是一個上午，她就跑4場候選人競總成立，晚上至台南參加謝龍介的總部成立。

盧秀燕強調，不能只關心台北選情，台中選情也很重要，因此她今天白天行程都在台中市，關心市長與市議員選情，鞏固台中的選情，不要大意失荊州。