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張善政今選戰行程滿檔 朱立倫籲支持者：選情穩還是要催票

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政（左）今天上午前往八德，為國民黨市議員朱珍瑤（右）站台，細數市立醫院及捷運等地方建設成果，呼籲鄉親支持朱珍瑤連任，讓八德持續發展。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政（左）今天上午前往八德，為國民黨市議員朱珍瑤（右）站台，細數市立醫院及捷運等地方建設成果，呼籲鄉親支持朱珍瑤連任，讓八德持續發展。記者朱冠諭／攝影

距離九合一選舉投票不到一個月，桃園市長張善政今天上午連跑八德、大園，分別為國民黨市議員朱珍瑤、徐其萬站台，他也細數市立醫院、捷運及航空城等地方建設成果，力拚帶動選情。國民黨前主席朱立倫致詞時直言，雖張善政被外界看好連任，但不能因選情穩定而掉以輕心，呼籲支持者積極催票，避免重演民調大幅領先、最終卻險勝的情況。

2026九合一選舉

張善政上午先到八德替朱珍瑤站台，隨後轉往大園力挺徐其萬，兩場活動都以地方建設為主軸，強調市府推動重大政策，需要議員在議會監督及協助爭取，呼籲選民支持優秀議員連任，讓地方建設持續推進。

張善政表示，朱珍瑤擔任議員兩屆8年，具有難得的護理專業背景，對長照、婦幼政策相當重要。朱珍瑤長期反映八德缺乏大型醫院，市府上任後委託專業顧問評估，最終選定八德設置市立醫院總院，未來將結合醫療與養老，落實醫養合一。

張善政指出，八德未來將有捷運綠線、中壢延伸線、大溪延伸線及三鶯線延伸等4條捷運路線，發展潛力相當可觀，隨著重大建設陸續推動，更需要具有專業能力的議員監督市府，呼籲鄉親繼續支持朱珍瑤，讓她順利連任。

張善政為徐其萬站台時，提到徐從鄉民代表到市議員，在地方服務超過30年，尤其航空城開發涉及土地徵收、安置及補償等問題，徐多次在議會替居民發聲，促使市府調整補償標準及搬遷期限，保障居民權益。

張善政指出，航空城安置住宅已興建約1900戶，其中近1400戶完成交屋，市府將持續改善缺失，並配合居民搬遷進度調整相關期限，絕不讓鄉親吃虧。此外，考量大園醫療資源不足，市府已決定自行推動市立醫院大園分院，明年將啟動規畫，呼籲選民「徐其萬一票、張善政一票」，讓地方建設繼續向前。

朱立倫致詞表示，外界普遍認為張善政選情穩定，但民調領先不代表選票會自動入袋。他回憶2014年新北市長選舉，自己選前民調領先十多個百分點，最終卻只贏2萬多票，主因就是支持者認為勝券在握而沒出門投票。他提醒，張善政這次面臨類似情況，選戰最後階段絕不能鬆懈，呼籲支持者全力催票，讓張善政與徐其萬雙雙高票當選。

桃園市長張善政（右二）今天上午前往大園，為國民黨市議員徐其萬（右三）站台，國民黨前主席朱立倫（左一）也到場力挺，眾人共同授予戰旗，展現藍營團結氣勢。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政（右二）今天上午前往大園，為國民黨市議員徐其萬（右三）站台，國民黨前主席朱立倫（左一）也到場力挺，眾人共同授予戰旗，展現藍營團結氣勢。記者朱冠諭／攝影

張善政 朱立倫 選戰 2026九合一選舉 桃園市選舉

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