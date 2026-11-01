營養午餐掀戰...黃偉哲轟大可不必墊高自己 蔣萬安：一起推好政策

台北市長選舉電視辯論昨落幕，台北市長蔣萬安昨辯論稱營養午餐免費不打折，並提台南也願跟進證明方向正確。人在日本拚城市外交的台南市長黃偉哲則拍影片回擊，批蔣大可不必拿台南墊高自己。蔣今回，「沒有要墊高自己，我們其實只是表達，很歡迎各縣市一起來推動好的政策。」

蔣萬安今天行程滿檔，上午到萬華直興市場拜票後，出席台北市青溪總會暨新青溪婦女協會造勢。媒體也問蔣，昨天辯論時，稱寶林茶室案，市府讓寶林跑不了，讓受害家屬都獲得賠償，但有死者親友表示「市府連350萬的罰款都追不回來？」蔣萬安說，市府協助所有受害者家屬，不管是一開始保險的理賠，還有各項的調解，還有後續的司法方面、法律上面的協助，其實都幫助這些受害者家屬。

蔣說，還包括相關的送強制執行，市府也協助。所以當然一定是站在受害者家屬的立場，積極地來幫忙協調。所以這個部分，我想法務局相關單位，從一開始我們都一直給予全力的幫忙。

另外昨天去同志大遊行，現場有抗議？蔣說，他也表達嚴正立場，對於警察同仁在執法過程，不管是歧視或是不當的言行，都非常嚴正要求調查、懲處。

蔣也表達，對於受影響的人非常地抱歉。所以還是會持續傾聽各界的意見。身為市長，也會持續努力地將台北市打造成一個尊重性別平等，而且一個包容多元的城市。

至於兒虐案部分，蔣萬安辯論時說，有親自跟受虐家長來面對面溝通，也有接下陳情書，但卻被質疑是家長被逼無奈了，才到議會門口堵人？蔣萬安說，身為一個父親，他當然對於每一個孩子受到不當對待，非常地心痛。所以他也確實和家長面對面，聆聽他們的意見，接下陳情書。並在制度上面不斷地精進改善，也希望說能夠讓社安網織得更密，未來能夠更早接觸每一個孩子。