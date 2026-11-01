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蘇巧慧談蘆社大橋、淡海科學城 李四川競辦批：抄政見只抄半套

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
李四川競選辦公室批評蘇巧慧不了解新北市政進度，並指其接連跟進AI產業廊帶及蘆社大橋相關政見。記者張策／攝影
李四川競選辦公室批評蘇巧慧不了解新北市政進度，並指其接連跟進AI產業廊帶及蘆社大橋相關政見。記者張策／攝影

民進黨立委蘇巧慧今天受訪談及蘆社大橋，表示不反對興建，並等待台北市進一步協助，另主張將北士科概念延伸至淡海。對此，李四川競選辦公室發言人郭音蘭批評，蘇巧慧不了解新北市政進度，繼日前跟進李四川提出的「AI產業廊帶」後，如今又談及蘆社大橋及淡海科學城，質疑「抄政見只抄半套」，缺乏完整配套。

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郭音蘭表示，蘆社大橋是連結雙北的重要交通建設，新北市長侯友宜早已明確表態「一定會興建」，新北市新工處也已說明，預計今年12月底前完成可行性評估報告。她批評，蘇巧慧對市府現有工程進度不了解，卻仍以等待台北市協助的說法回應，顯示對新北市政缺乏掌握。

針對產業政策，郭音蘭指出，蘇巧慧日前才跟進李四川提出的AI產業廊帶概念，如今又主張將北士科串聯至淡海科學城，但李四川早已提出打造淡海科學城、串聯AI科技產業廊帶等政見，並結合土地資源整合、交通建設及產業政策等配套措施。

郭音蘭批評，蘇巧慧提出類似概念，卻未交代完整配套，「要抄李四川政見不能只抄一半」，更反諷蘇巧慧的說法打臉民進黨立委沈伯洋先前對AI產業廊帶提出的質疑。

郭音蘭強調，產業發展需要前瞻規畫與具體執行，才能吸引高科技產業及人才進駐，帶動新北產業轉型並創造在地就業機會。她呼籲蘇巧慧，與其一再跟進李四川政見，不如先了解新北市現行施政進度及建設規畫，避免以片面資訊誤導市民。

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