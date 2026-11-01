聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安同志遊行沿途遭嗆聲 沈伯洋緩頰：可能運氣不好
昨天是同志大遊行，台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋皆到場支持力挺，不過先前北市警臨檢同志酒吧引發爭議，蔣到場也遭到嗆聲，甚至被高喊你的市長沈伯洋等語，沈今早受訪被問看法緩頰，不管是要參加遊行、掃街等等，都會遇到支持跟不支持的，蔣可能剛好是運氣問題，遇到比較多不支持的。
而沈伯洋昨晚掃街造勢結束後，也到西門紅樓同志酒吧與民眾交流，沈也分享，除了同婚後同志還有困境外，也討論到彩虹旗，那附近算是大家聚集的一個地方，同遊結束後蠻多人都在那邊。
沈伯洋說，彩虹旗過往它在觀光上是很重要的一個指標，因為那時候同婚剛通過，有很大的一面旗，後來因為消防的原因把它移除了，昨天也討論要怎樣把真正的地標跟入口意象做出來，重回到大家來打卡、朝聖的過去的感覺。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。