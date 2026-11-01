蔣萬安同志遊行沿途遭嗆聲 沈伯洋緩頰：可能運氣不好

昨天是同志大遊行，台北市長蔣萬安、民進黨台北市長候選人沈伯洋皆到場支持力挺，不過先前北市警臨檢同志酒吧引發爭議，蔣到場也遭到嗆聲，甚至被高喊你的市長沈伯洋等語，沈今早受訪被問看法緩頰，不管是要參加遊行、掃街等等，都會遇到支持跟不支持的，蔣可能剛好是運氣問題，遇到比較多不支持的。

而沈伯洋昨晚掃街造勢結束後，也到西門紅樓同志酒吧與民眾交流，沈也分享，除了同婚後同志還有困境外，也討論到彩虹旗，那附近算是大家聚集的一個地方，同遊結束後蠻多人都在那邊。

沈伯洋說，彩虹旗過往它在觀光上是很重要的一個指標，因為那時候同婚剛通過，有很大的一面旗，後來因為消防的原因把它移除了，昨天也討論要怎樣把真正的地標跟入口意象做出來，重回到大家來打卡、朝聖的過去的感覺。