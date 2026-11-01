魏平政再邀陳素月電視辯論敲日期 競總：早已同意但拒絕政治作秀

高雄市長、台北市候選人接連舉行電視辯論，引發討論，國民黨彰化縣長候選人魏平政也再次公開邀請民進黨彰化縣長候選人陳素月及其他候選人，參與由公正第三方媒體主辦的電視政策辯論。陳素月競選總部指出，樂見政策對話，但拒絕政治作秀。

魏平政表示，陳素月競選團隊先前提出由公正第三方媒體主辦、邀請四位候選人參與、由公正人士提問等條件，他全部接受，盼陳素月儘速提出可行日期，讓各陣營與主辦媒體展開協調。

「台北、高雄都辯了，彰化鄉親同樣有權在投票前，聽候選人回答地方問題，比較政策內容與做事能力。」魏平政強調，距離投票日不到一個月，期待各陣營儘速將參與意願化為具體安排。辯論日期可優先配合陳素月提出的可行時間，由公正第三方媒體主辦、邀請四位候選人共同參與，並由公正人士提問；相關流程與規則，則由各陣營與主辦媒體共同協商確認。

對此陳素月競選總部指出，從政以來，天天走在彰化第一線、傾聽鄉親心聲，政見與藍圖早已陸續向縣民完整報告，從未逃避、更無懼檢驗。 針對辯論，早已欣然同意。

但競總也指出，彰化需要的是務實願景，不是特定陣營拉抬聲量的政治擂台。與其每天透過放話下戰帖搏版面，不如腳踏實地提出禁得起財政檢驗的政見，才是對彰化鄉親負責任的態度。