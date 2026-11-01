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謝國樑成立暖暖區後援會！聯手在地議員連恩典 打造美好基隆

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑暖暖區後援會、基隆市議員候選人連恩典競選總部成立大會，今天在碇內15號公園風雨球場同步登場。圖／國民黨基隆市黨部提供
基隆市長謝國樑暖暖區後援會、基隆市議員候選人連恩典競選總部成立大會，今天在碇內15號公園風雨球場同步登場。圖／國民黨基隆市黨部提供

基隆市長謝國樑暖暖區後援會、基隆市議員參候選人連恩典競選總部成立大會，今天在碇內15號公園風雨球場同步登場。在授旗及贈送好彩頭儀式中，後援會幹部與民眾高呼「基隆挺善樑」、「暖暖有愛，家家蒙福」等口號，展現出攜手同心拚勝選的高昂士氣。

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國民黨基隆市黨部指出，謝國樑暖暖區援會由吳美惠擔任會長，副會長由陸瑛中與暖暖區各里里長共同組成，並設陣容堅強的顧問團。連恩典競選總部主任委員由連玉樹擔任，總幹事焦恩賜，展現在地空前的大團結氣勢。

謝國樑出席時，特別強調基層里長的重要性，指里長就是市長的「分身」與「手腳」，不管是推動行人友善、道路整平，或是未來的各項地方建設，都離不開里長在第一線的全力協助。謝邀請在座所有里長及里長候選人向鄉親揮手致意，懇請大家力挺優質里長，並請鄉親團結一致，讓基市府與基層團隊持續攜手打造宜居城市。 

擔任市黨部主委的林沛祥表示，連恩典長期深耕地方，認真做事，從推動基隆交通改善到積極爭取跳蛙公車等路線，真正把民眾的訴求轉化為實質政績，懇託暖暖鄉親繼續給予最大的支持，讓地方民代與中央立委、市府團隊無縫接軌，為暖暖爭取更多資源與福利。 

連恩典說，在與謝國樑及市府團隊合作下，成功推動了風雨操場建置、里民活動中心翻修，並積極規劃暖暖行政中心的都更新局與長者免費健身空間。他承諾將繼續秉持「暖暖有愛，家家蒙福」的精神，作為市民最堅實的後盾，懇請鄉親集中選票，讓他能繼續在議會為暖暖發聲。 

基隆市長謝國樑暖暖區後援會、基隆市議員候選人連恩典競選總部成立大會，今天在碇內15號公園風雨球場同步登場。圖／國民黨基隆市黨部提供
基隆市長謝國樑暖暖區後援會、基隆市議員候選人連恩典競選總部成立大會，今天在碇內15號公園風雨球場同步登場。圖／國民黨基隆市黨部提供

基隆市長謝國樑暖暖區後援會、基隆市議員候選人連恩典競選總部成立大會，今天在碇內15號公園風雨球場同步登場。圖／國民黨基隆市黨部提供
基隆市長謝國樑暖暖區後援會、基隆市議員候選人連恩典競選總部成立大會，今天在碇內15號公園風雨球場同步登場。圖／國民黨基隆市黨部提供

基隆市長謝國樑暖暖區後援會、基隆市議員候選人連恩典競選總部成立大會，今天在碇內15號公園風雨球場同步登場。圖／國民黨基隆市黨部提供
基隆市長謝國樑暖暖區後援會、基隆市議員候選人連恩典競選總部成立大會，今天在碇內15號公園風雨球場同步登場。圖／國民黨基隆市黨部提供

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