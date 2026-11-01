「洋流讓場子很熱」 何欣純喊話江啟臣勿用英語卡辯論

民進黨台中市長候選人何欣純上午受訪時說，因為洋流這股暖流，大家都被呼喚出來了，所以可以看到每一次的場都很熱。而她也期待對手、國民黨市長候選人江啟臣不要再用英文卡住辯論協調，並希望盡快舉辦媒體所舉辦的辯論會，中文和台語都OK，她已經準備好了。

何欣純上午到台中市南屯替民進黨市議員候選人張耀中站台，同時呼籲大家集中選票讓「台中隊」的候選人都能當選。何欣純抵達時和張耀中以大進場方式進場，兩人被民眾簇擁，場外還有人拉起大幅支持布條，十分熱鬧。

她受訪時說，洋流這個熱不是只有對洋流的肯定與支持，而是大家希望台灣可以更好，希望台中、中台灣可以更好，因為他們發現中台灣每個縣市都面臨到一些困境跟問題，市、縣民都想要改變。

何欣純說，這個改變的想法在每個地方跑基層的時候都感受得到，所以，希望透過這樣的暖流加上支持者想要改變的力量，能夠一起結合中彰投苗來共同實現正面、溫暖、理性，且以市民為中心的的政策論述，以及政見的落實和在地的實踐，台中要更好、中台灣也要更好。

對於台北、高雄兩地都已進行市長辯論，何欣純今呼籲對手江啟臣不要再用英文卡住辯論協調，非常期待用市民最熟悉的語言「中文和台語都OK」，希望能讓多數的市民清楚知道兩位市長候選人能夠為他們碰到的問題如何解決，又如何領導這個城市能夠大步向前。

她說，包括市政願景和城市規畫都是她期待能透過媒體所舉辦的辯論會夠跟江啟臣好好的就這些問題來互相交流、辯論。因為真理越辯越明、越清。也希望讓市民朋友清楚的知道，尤其何欣純已經準備好了。

何欣純今也批評台中購物節發物調券秩序不好，許多市民曬太陽排隊甚至昏倒，業務單位應該做好配套，她若當選市長一定會調整到好，讓好的政策能共享。

民進黨台中市長候選人何欣純上午到台中市南屯替民進黨市議員候選人張耀中站台，並授給張耀中戰旗。記者黃寅／攝影