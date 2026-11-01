快訊

韓職／王彥程萬聖節扮「王彥程」！ 網友：有史以來最真實的裝扮

川普萬聖節扮「他」超好認！首談黃仁勳捲間諜案 恐被踢出總統委員會

台股殺千點還有端「基本麵」！金管會搬出4大數據 股民直呼吃不下

聽新聞
0:00 / 0:00

宋楚瑜站台助講陳怡潔 引用「禮運大同篇」盼選賢與能

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市士林北投選區議員候選人陳怡潔今競總成立大會，親民黨主席宋楚瑜到場加油。記者邱書昱／攝影
台北市士林北投選區議員候選人陳怡潔今競總成立大會，親民黨主席宋楚瑜到場加油。記者邱書昱／攝影

九合一選舉進入倒數，台北市士林北投選區議員候選人陳怡潔今競總成立大會，親民黨主席宋楚瑜到場加油，他引用禮運大同篇提出陳怡潔所提的六大政策吻合，呼籲選賢與能。

2026九合一選舉

台北市士林北投選區市議員共選12席次，2026年共有20人參選，不過近期國民黨北市陳重文、民進黨議員林世宗涉嫌賄選，恐牽動選情。

宋楚瑜到場後講述自己與士林區的淵源，更是默背出「禮運大同篇」字句，直呼與陳怡潔所提的六大政策吻合，希望台下鄉親選賢與能。同時，他也談到當時親民黨在立法院仍有黨團時，陳怡潔是幹事長，但不是去吵架、罵人的，是實實在在解決問題，並且擔任協調工作。

台北市副市長張溫德也到場致詞，代表台北市長蔣萬安來祝福，十天前才與陳怡潔到士林區溪山里、平等里舉辦自來水通水典禮，由於山上居民戶數不多，加上工程困難，但陳不斷一步一腳印，與在地里長合作，順利爭取折衝之下，讓山上475戶告別山泉水。

陳怡潔說，感念大家對於父親陳政忠的支持，雖然自己沒有政黨資源、沒有母雞，無黨陳怡潔的靠山就是市民、鄉親。

台北市士林北投選區議員候選人陳怡潔今競總成立大會，親民黨主席宋楚瑜到場加油。記者邱書昱／攝影
台北市士林北投選區議員候選人陳怡潔今競總成立大會，親民黨主席宋楚瑜到場加油。記者邱書昱／攝影

宋楚瑜 陳怡潔 九合一選舉 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

謝龍介今晚成立競總 一早連跑4選區拉抬台南藍營議員聲勢

王惠美站台施佩妤稱「出山」後小雞都會來顧 近期接連站台助選

蔡易餘攻嘉義山區農業部長「背書」！吳敦義夫人高雄輔選黃裕庭 喊話選民支持「男版」

賴總統連跑竹彰投 拉上陳時中 披白袍助陣炒氣氛

相關新聞

柯文哲提醒「現任有優勢...不要怕洋流」 蔣萬安：有機會希望請益

年底選戰倒數27天，台北市長選舉電視辯論昨落幕，前市長柯文哲評這場辯論，認為符合預期，並提醒蔣萬安「不要害怕洋流，因為有自己現任優勢」。蔣今被問到未來有打算跟柯文哲見面？蔣說，「如果有機會，當然希望跟他請益。」

台北市長辯論會後 沈伯洋：面對蔣萬安問A答B心情有點沮喪 給題綱沒有不公平

台北市長選戰昨天舉辦首場辯論會，民進黨候選人沈伯洋今天受訪直言，蔣萬安辯論「問A答B」，甚至答覆有很多錯誤資訊甚至造謠，但受限於辯論規則無法一一回應，讓他心情很沮喪。不過昨天民調顯示有47%民眾認為沈表現較佳，沈則說，辯論市民自有公評，但整個支持度上本來就是追趕一方，還是要努力拚逆轉。

辯論後民調表現輸7個百分點、支持度贏4個百分點 蔣萬安喊話所有好友做一事

台北市長辯論昨天舉辦，對於辯論後民調，台北市長蔣萬安今天被問到，辯論表現對手沈伯洋贏7個百分點，支持度贏沈4個百分點的看法。蔣表示，昨天他也說過，關於辯論會表現，就讓所有市民朋友打分數，當然也很希望所有的好朋友，「能夠有機會回顧這一次的辯論會，能夠去看完整辯論會的內容。」

不讓王金平與陳其邁、賴瑞隆同台唱歌？柯志恩：不要見縫插針

高雄市義消總隊昨晚在林皇宮舉辦餐會，事後網路流傳身為全國義消總會長的立法院前院長王金平被高雄市長候選人柯志恩請下台影片，網友指責柯志恩不讓王金平與市長陳其邁及民進黨市長候選人賴瑞隆同台唱歌。柯志恩說，今早剛跟王金平見面，外界不要見縫插針。

首都市長辯論 林楚茵引民調：沈伯洋支持度再上升 繼續戒慎恐懼

台北市長選戰電視辯論會昨落幕，民進黨發言人、立委林楚茵引用TVBS最新民調指出，民進黨市長候選人沈伯洋辯論後支持度再上升，相較沈伯洋心中只有市民，反觀現任市長蔣萬安從頭到尾只會攻擊，民調也顯示市民不買單，「投票倒數27天，小水滴們繼續戒慎恐懼，票票入匭就會贏」。

「洋流」昨造勢今回防萬華....與太太分進合擊拚陸戰 蔣萬安說話了

年底選戰倒數27天，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天到萬華龍山寺前造勢，台北市長蔣萬安今一早也到萬華區直興市場拜票，被解讀有固樁意味，蔣萬安今受訪表示，其實他之前都很常來萬華，不管是到艋舺四大夜市，之前也才來參加艋舺公園整個重新啟用，所以這邊非常喜歡來，很常來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。