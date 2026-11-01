宋楚瑜站台助講陳怡潔 引用「禮運大同篇」盼選賢與能

九合一選舉進入倒數，台北市士林北投選區議員候選人陳怡潔今競總成立大會，親民黨主席宋楚瑜到場加油，他引用禮運大同篇提出陳怡潔所提的六大政策吻合，呼籲選賢與能。

台北市士林北投選區市議員共選12席次，2026年共有20人參選，不過近期國民黨北市陳重文、民進黨議員林世宗涉嫌賄選，恐牽動選情。

宋楚瑜到場後講述自己與士林區的淵源，更是默背出「禮運大同篇」字句，直呼與陳怡潔所提的六大政策吻合，希望台下鄉親選賢與能。同時，他也談到當時親民黨在立法院仍有黨團時，陳怡潔是幹事長，但不是去吵架、罵人的，是實實在在解決問題，並且擔任協調工作。

台北市副市長張溫德也到場致詞，代表台北市長蔣萬安來祝福，十天前才與陳怡潔到士林區溪山里、平等里舉辦自來水通水典禮，由於山上居民戶數不多，加上工程困難，但陳不斷一步一腳印，與在地里長合作，順利爭取折衝之下，讓山上475戶告別山泉水。

陳怡潔說，感念大家對於父親陳政忠的支持，雖然自己沒有政黨資源、沒有母雞，無黨陳怡潔的靠山就是市民、鄉親。